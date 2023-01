Metoda szokowego mrożenia mięsa jest już znana i doceniana na zachodzie. Czy będzie cieszyć się coraz większym zainteresowaniem polskiej branży gastronomicznej? Szefowie kuchni, dystrybutorzy gastronomiczni, detaliści, no i sami konsumenci mogą dostrzec w technologii IQF (individual quick freezing) sporo zalet. To m.in. świeżość, niezmieniona struktura mięsa, oszczędności i ekologiczne pakowanie. Dlaczego polska firma Skłodowscy zdecydowała się na jej wykorzystanie w produkcji swoich burgerów?

Czy Polacy docenią mrożenie IQF? Na Zachodzie to standard. / fot. materiały prasowe

Na czym polega technologia IQF?

Spośród wielu metod chłodzenia i mrożenia mięsa technologia IQF polega na szybkim mrożeniu w ekstremalnie niskich temperaturach indywidualnych porcji produktu za pomocą tunelu mroźniczego. W przeciwieństwie do zwykłego mrożenia ta metoda, nazywana również szokową, pozwala na doskonałe zachowanie tego, co w wołowinie najlepsze: wyjątkowego smaku, soczystości i wartości odżywczych.

Dlaczego Skłodowscy zdecydowali się na wykorzystanie technologii IQF? Wpływ na to mają dwa czynniki: po pierwsze - nasze burgery produkujemy z najświeższego mięsa, które natychmiast mrozimy. Po drugie - wielkość kryształków lodu, które tworzą się podczas tego procesu. Im szybciej nastąpi mrożenie, tym mniejszy będzie ich rozmiar. Błyskawiczne zamrażanie metodą IQF gwarantuje, że są one możliwie najmniejsze, co sprawia, że nie zostaje naruszona naturalna struktura komórek, a produkt zachowuje przedłużoną trwałość. Jest to istotne szczególnie w przypadku mięsa, w tym wysokiej jakości wołowiny.

Jakie zalety ma technologia mrożenia IQF?

Nasze burgery przechowywane są w niskich temperaturach, nie zmieniają swoich właściwości, a po przygotowaniu są soczyste i zawsze świeże. Mamy więc pewność, że klienci dostają produkt najwyższej jakości. Śpimy dzięki temu spokojniej - wskazuje firma Skłodowscy

Ponadto, dzięki technologii IQF produktów Skłodowskich nie trzeba rozmrażać przed smażeniem. Pozwala to zaoszczędzić czas przy przygotowywaniu dań w restauracji lub domowej kuchni i jest bardzo higieniczne.

Każdy burger jest mrożony indywidualnie, co pomaga nie marnotrawić jedzenia i obniżyć food cost – korzystamy tylko z takiej ilości, jaka aktualnie jest potrzebna. Zamiast dużego, sklejonego bloku mięsa, możemy wrzucić na patelnię czy grilla pojedyncze sztuki lub garść grubo mielonej wołowiny.

Mrożenie zatrzymuje też rozwój bakterii, co sprawia, że takie mięso nie jest narażone na działanie drobnoustrojów. Potwierdzona certyfikatami, zahibernowana świeżość wołowiny pozwala nam na stosowanie tzw. “czystej etykiety”, która oznacza, że produkt wolny jest od środków konserwujących i sztucznych dodatków - 100% wołowiny i 0% konserwantów.

Kolejną ważną sprawą jest wykorzystania plastiku w opakowaniu. Mięso zamrożone metodą IQF, w przeciwieństwie do chłodzonego, nie musi być pakowane w plastikowe tacki czy wielowarstwową folię, której nie da się zrecyklingować. W Skłodowskich nasze produkty zamykamy w łatwych do dalszego przetworzenia kartonach. Znacząco ograniczamy tym samym ilość generowanego plastiku. Klienci dostają w 100% czysty produkt, tworzony w duchu zero waste.

Czego oczekują konsumenci od produktów mrożonych?

Badania z ostatniego raportu SIAL Insights 2022 pokazują jak zmienia się podejście konsumentów i ich oczekiwaniach wobec produktów spożywczych. Nadążamy za tymi trendami. Teraz dla konsumentów najważniejsze są kwestie zdrowia, etyki oraz przyjemność z jedzenia. Aż 71% pytanych wskazało, że wybierając produkty spożywcze, kierują się przede wszystkim składem. Chcą, żeby to, co jedzą, było dobre i zdrowe. Konsumenci coraz większą wagę przykładają też do etyczności. Kierują się w swoich wyborach takimi wskaźnikami jak ekologia, dobrostan zwierząt, czy zrównoważona produkcja.

Aż siedmiu na dziesięciu badanych powiedziało, że satysfakcja to jeden z kluczowych czynników, które decydują o tym, jakie produkty kupują. Zdaniem respondentów jedzenie powinno być łatwe do przygotowania i ma dawać przyjemność. Ona bierze się także ze świadomości, że to, co jemy nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

Jako marka chcemy zachęcać do bardziej rozsądnej konsumpcji. Trzy najważniejsze trendy, jakie wynikają z badań, grają z naszymi ambicjami i korzyściami płynącymi ze stosowania głębokiego mrożenia.

Dlaczego polskie firmy nie korzystają z technologii IQF?

Mimo tak wielu zalet szokowego mrożenia, z badania polskiego rynku HoReCa z kwietnia 2021 przeprowadzonego przez Skłodowskich wynika, że ¾ firm unika mrożonego mięsa.

- Chcemy przekonać branżę gastronomiczną, że metoda IQF niesie ze sobą same korzyści dla klientów i środowiska. Produktem zamrożonym dużo łatwiej jest gospodarować, a jego długi termin ważności pomaga ograniczać marnowanie jedzenia. Niech jednym z argumentów, przemawiającym za korzyściami z technologii IQF, będzie fakt, że doceniają to zarówno nasi klienci, z którymi od ponad 10 lat pracujemy na rynku francuskim, jak i nowi partnerzy, z którymi zaczynamy współpracę w Polsce - wskazuje firma.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl