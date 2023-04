Alternatywne źródła białka w diecie wywołują wśród ludzi różne emocje, od zaciekawienia po obrzydzenie – zauważają naukowcy z Poznania. W specjalnej ankiecie pytają o nastawienie Polaków do produktów spożywczych wykorzystujących owady oraz mięso produkowane poza ustrojem zwierzęcia.

Ankieta dotycząca nastawienia do jedzenia owadów i mięsa in vitro

Badacze pytają Polaków o nastawienie do alternatywnych produktów spożywczych, które w przyszłości mogą zacząć odgrywać większą rolę w diecie mieszkańców krajów rozwiniętych. Chodzi o produkty wykorzystujące owady, a także o mięso in vitro, które produkowane jest poza ustrojem zwierzęcia. Odpowiedzi można udzielić w ramach anonimowej ankiety online, której wypełnienie zajmuje kilka minut.

"Akceptacja nowych produktów spożywczych zależy od bardzo wielu czynników. Cena, wygląd, opakowanie i jakość, ale także ciekawość konsumenta, otwartość na nowość w diecie, skojarzenia. Podczas, gdy niektóre osoby reagują ekscytacją na wieść o żywności wykorzystującej białko owadzie, u innych budzi to obrzydzenie. Jedni nie mogą doczekać się mięsa produkowanego in vitro, upatrują w nim szansę na ograniczenie cierpienia zwierząt i zmniejszenie środowiskowego wpływu hodowli, a dla innych to propozycja z rodzaju science-fiction" – zauważa dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Produkty wykorzystujące białko owadów dopuszczone w UE

"Tak naprawdę nie wiemy, jakie jest realne nastawienie Polaków do tego typu produktów. O to właśnie pytamy w naszej ankiecie. Dzięki niej będziemy w stanie zrozumieć, czy produkty te mają szansę zaistnieć w naszym kraju" – dodaje zaangażowana w projekt mgr dietetyki Dominika Sikora, doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Obecnie na terenie Unii Europejskiej dopuszczone do sprzedaży są produkty spożywcze wykorzystujące białko larw mącznika młynarka, szarańczy wędrownej , świerszcza domowego i pleśniakowca lśniącego. Mięso produkowane pozaustrojowo nie jest obecnie dostępne w Europie, ale coraz więcej firm jest zainteresowanych jego otrzymywaniem. W USA trwają zaawansowane prace nad dopuszczeniem go do sprzedaży. Pod koniec 2020 r. Singapurska Agencja Żywności, jako pierwsza na świecie, dopuściła na rynek mięso tego typu – były to drobiowe nuggetsy.

