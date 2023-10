62,7 proc. Polaków byłaby skłonna zapłacić więcej za produkty, które posiadają certyfikat dobrostanu zwierząt i pochodzą ze zrównoważonych hodowli - to jeden z wniosków z zaprezentowanego na początku października raportu pt. Dobrostan. Społeczne postrzeganie wołowiny w Polsce.

Polacy byliby skłonni zapłacić więcej za produkty, które posiadają certyfikat dobrostanu zwierząt i pochodzą ze zrównoważonych hodowli - to jeden z wniosków z zaprezentowanego na początku października raportu "Dobrostan. Społeczne postrzeganie wołowiny w Polsce"

Branża wołowa o dobrostanie. Co zawiera najnowszy raport?

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM) oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (PZHiPBM) zaprezentowały raport pt. "Dobrostan. Społeczne postrzeganie wołowiny w Polsce". Dokument opiera się na wynikach badań przeprowadzanych w maju 2023 r. na reprezentatywnej grupie Polaków.

Wyniki powyższego raportu pokazują, że ponad połowa Polaków (55,2 proc.) ma świadomość, iż w ostatnich latach dobrostan zwierząt uległ znaczącej poprawie a jedna piąta nie ma na ten temat zdania.

Spośród proponowanych rozwiązań przestrzegania zasad dobrostanu największym poparciem cieszyło się wprowadzenie surowszych kar dla osób, które łamią

przepisy dotyczące ochrony zwierząt. Drugim najczęściej wybieranym rozwiązaniem

była konieczność podjęcia działań edukacyjnych dotyczących wzrostu świadomości

o dobrostanie skierowanych ogólnie do społeczeństwa.

- Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że duża część badanych nie słyszała o programach mających na celu poprawę dobrostanu zwierząt, co może wskazywać na małą widoczność istniejących już inicjatyw i programów dotyczących tego zagadnienia - czytamy w opracowaniu raportu.

Jak zapewnić dobrostan zwierząt w Polsce?

Zapytani o kierunki działań, które najlepiej przyczynią się do zapewnienia dobrostanu zwierząt hodowlanych, respondenci jednoznacznie opowiedzieli się za dążeniem do zapewnienia zwierzętom jak najlepszych warunków życia.

W ocenie autorów opracowania Polacy są relatywnie dobrze nastawieni do zwiększenia obecności kwestii dobrostanu zwierząt w debacie publicznej, czego dowodem może być fakt, że prawie 80% badanych uważa, że politycy powinni się bardziej zaangażować w tej sprawie.

Respondenci byli również pozytywnie nastawieni do rozwiązań, które mogłyby korzystnie wpłynąć na traktowanie zwierząt hodowlanych w Polsce.

Polacy za dopłatami dobrostanowymi dla hodowców

Jak wynika z raportu również 80% Polaków uważa, że należy wprowadzić

dopłaty do produkcji dla hodowców, którzy dbają o dobrostan swoich stad a 13%

nie ma na ten temat wyrobionego zdania. Dodatkowo zastosowanie monitoringu od

rozładunku do uboju i podczas transportu zwierząt to rozwiązania wspierane przez

zdecydowaną większość respondentów zarówno w ośrodkach miejskich, jak i na wsi.

Zdecydowana większość badanych również opowiedziała się za szeregiem

działań, które Unia Europejska mogłaby wprowadzić w sprawie komfortu i zdrowia

zwierząt.

Rozwiązania takie jak wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących minimalnych standardów dobrostanu zwierząt, utrzymanie standardów eksportowanych z państw trzecich na terenie Unii produktów mięsnych, zezwolenie na import jedynie produktów mięsnych spełniających unijne wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt znalazły uznanie wśród ponad 70% pytanych.

Może to wynikać z faktu, że Polacy są jednym z najbardziej prounijnych narodów należących do wspólnoty, którzy zazwyczaj ufają rozwiązaniom wprowadzanym przez instytucje Unii Europejskiej - oceniają autorzy raportu.

Czy Polacy zapłacą więcej za dobrostan zwierząt?

Dobrostan zwierząt ma jednocześnie potencjał do zwiększenia świadomości konsumenckiej Polaków. Zgodnie z powyższymi badaniami wprowadzenie oznakowania informującego o warunkach hodowli zwierząt (podobne do tych, które informują o rodzaju chowu, z którego pochodzą jajka) istotnie wpłynęłoby na wybór produktów. Co więcej, Polacy (62,7%) byliby skłonni zapłacić więcej za produkty, które posiadają certyfikat dobrostanu zwierząt i pochodzą ze zrównoważonych hodowli.

Raport "Dobrostan. Społeczne postrzeganie wołowiny w Polsce" został przygotowany na zlecenie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz inicjatywy Dobrostan.info

Badanie zostało zrealizowane metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz metodą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI) w dniach 11-18 maja 2023 roku na próbie 1018 mieszkańców Polski.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie Dobrostan.info

