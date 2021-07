Czy Polska kiedykolwiek uwolni się od ASF?

W ósmym, wyjątkowo trudnym roku obecności ASF w Polsce, lekarze i branżowcy nie mają wątpliwości: całkowite pozbycie się afrykańskiego pomoru świń z naszego kraju jest mało prawdopodobne.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 20-07-2021, 07:36

Czy Polska kiedykolwiek uwolni się od ASF? Matthieu Pétiard on Unsplash

ASF pojawił się w Polsce w 2014 roku. Choroba jest obecna na terenie 10 województw.

Rozgoryczeni hodowcy apelują o wprowadzenie skupu interwencyjnego, zapowiadają kolejne protesty i blokady dróg.

Specjaliści nie mają złudzeń: W obecnej sytuacji całkowita eliminacja ASF z terytorium Polski to scenariusz science-fiction.

ASF w Polsce - stan na 2021 rok

Afrykański Pomór Świń od 2014 roku budzi niepokój u polskich hodowców trzody chlewnej. Dynamika rozprzestrzeniania się wirusa stale się zwiększa. Choć początkowo ASF pojawiał się głównie na wschodzie kraju, w 2021 roku jest już obecny na terenie 10 województw. Specjaliści wskazują, że w przypadku najnowszych ognisk czynnik ludzki jest równie ważny jak obecność dzików, a krążący obecnie szczep ASFV jest niezwykle zjadliwy.

Bardzo trudna sytuacja od wielu tygodni panuje w województwie łódzkim. W dodatku w połowie lipca potwierdzono pierwsze ognisko ASF w powiecie żuromińskim. To pierwsze ognisko choroby w tym strategicznym dla krajowej produkcji trzody regionie.

ASF w łódzkiem - Hodowcy apelują o skup

Jak informuje Farmer.pl, sytuacja rolników w strefach objętych ograniczeniami w związku z ASF staje się dramatyczna. Jedni wciąż czekają na odszkodowania za wybite stada, inni nie mogą sprzedać świń za cenę pokrywającą koszty.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zaapelowała do wojewody o wprowadzenie skupu interwencyjnego na żywiec pochodzący ze stref objętych ograniczeniami, ponieważ oferowane stawki drastycznie spadły, to zainteresowanie skupem tego mięsa ze strony zakładów przetwórczych jest nikłe. W kolejnym liście izby proszą wojewodę o podjęcie działań, mających na celu zwiększenie i faktyczne zrealizowanie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa łódzkiego.

Nastroje wśród rolników są coraz gorsze. W ubiegłym tygodniu głośną akcję w Warszawie zorganizowała Agro Unia. Organizacja Michała Kołodziejczaka na 20 lipca planuje pierwszy strajk pod Piotrkowem Trybunalskim.

- 19 czerwca wystąpił ASF w gm. Tuszyn. 25 czerwca wojewoda wydał 30-dniowy zakaz w zakresie sprzedaży świń. My nie możemy sprzedawać ani oddawać tuczników do żadnego zakładu w Polsce. Nasze chlewnie są przepełnione, nie wiemy co z tymi tucznikami robić. Dzisiaj nie ma też zakładów, które te tuczniki będą mogły zabrać. Jeżeli znajda się te zakłady, to dziś oferują 2,5 zł w wadze żywej tucznika, a realny koszt na dzisiaj to jest 5,5 zł/kg. - mówił podczas konferencji Agro Unii jeden z rolników.

Czy i kiedy Polska poradzi sobie z ASF?

Profesorowie Zygmunt Pejsak oraz Grzegorz Woźniakowski, w pracy „Afrykański pomór świń w Polsce w latach 2014–2021 – dlaczego nie dajemy sobie rady?” zaznaczyli, że przyczynami niekorzystnej sytuacji w naszym kraju można upatrywać m.in. w: braku ścisłej współpracy wszystkich instytucji, które powinny być odpowiedzialne za zwalczanie ASF, braku konsekwencji w działaniu oraz braku świadomości na temat tego, jak duże straty ponosi sektor produkcji mięsa wieprzowego w związku z ASF.

Branżowcy nie mają wątpliwości, że w obecnej sytuacji całkowita eradykacja wirusa ASF z kraju jest bardzo trudna do osiągnięcia i mało prawdopodobna.

- Biorąc pod uwagę duży obszar zajęty przez ASF oraz fakt, że rezerwuarem wirusa są dziki, których kontrolowanie jest niemożliwe, powinniśmy raczej mówić o ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa na nowe obszary. W szczególności powinniśmy skupić się na obronie rejonów o dużym zagęszczeniu trzody chlewnej - wskazuje POLPIG - Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.

