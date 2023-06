Jak przekazała dla PAP ekspertka Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dr Dorota Pasińska, zgodnie ze stanem na 24 maja br. we Francji odnotowano największą w Unii Europejskiej liczbę ognisk grypy ptaków u drobiu, tj. 121. Zaznaczyła jednak, że we Francji choroba ta występuje dosyć często: w 2021 r. odnotowano tam 504 ognisk u drobiu, a w 2022 r. 1594.

Dodała, że grypa ptaków występuje również w Brazylii, choć na razie tylko u dzikich ptaków. "Ewentualne wystąpienie grypy ptaków u drobiu w Brazylii, może mieć również wpływ na europejski rynek drobiu, bowiem Brazylia jest dużym producentem i eksporterem drobiu" - zwróciła uwagę. Podkreśliła, iż jak dotychczas jedną z przewag brazylijskiego drobiu był brak grypy ptaków, jednak pojawienie się choroby u ptaków dziko żyjących zwiększa ryzyko jej wniknięcia do stad drobiu.

"Jeśli chodzi o ryzyko rozprzestrzenia choroby, to dla polskich producentów ważniejsza jest obecność tej choroby w Europie, wiąże się to z migracjami ptaków dziko żyjących, które dość często przyczyniają się do +roznoszenia+ tej choroby. W przypadku bardzo odległych miejsc występowania tej choroby, ryzyko to jest mniejsze, choć może się zdarzyć, że działania człowieka spowodują przeniesienie tej choroby również na bardzo duże odległości" - stwierdziła Pasińska.