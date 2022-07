Czy ryb wystarczy dla kolejnych pokoleń? Jemy ich dwa razy więcej niż w latach 60

Data: 01-07-2022, 15:18

Globalne spożycie ryb i owoców morza osiągnęło w 2020 r. 20,2 kg na osobę, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w latach 60. XX wieku. Szacuje się, że do 2030 r. konsumpcja wzrośnie o 15 procent - to wnioski z najnowszego raportu FAO SOFIA 2022.

Globalne spożycie ryb i owoców morza osiągnęło w 2020 r. 20,2 kg na osobę. fot. shutterstock

Czy oceany nas wyżywią?

Najnowszy raport UN FAO pokazuje ogromne zapotrzebowanie na ryby i owoce morza dla zapewnienia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego rosnącej populacji. Jednocześnie eksperci wskazują na konieczność „niebieskiej transformacji” i zrównoważonego zarządzania rybołówstwem, by zachować zasoby oceanów w dobrej kondycji.

Według danych z opublikowanego wczoraj (tj. 29.06.2022 r.) raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (UN FAO) „The State of World Fisheries and Aquaculture 2022” światowa produkcja ryb i owoców morza jest na rekordowo wysokim poziomie, a sektor ten będzie odgrywał coraz ważniejszą rolę w dostarczaniu żywności i zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na całym świecie.

Jakie jest spożycie ryb na świecie?

Globalne spożycie ryb i owoców morza osiągnęło w 2020 r. 20,2 kg na osobę, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w latach 60. XX wieku. Szacuje się, że do 2030 r. konsumpcja wzrośnie o 15 procent: do 21,4 kg na osobę.

Rybołówstwo i akwakultura przyczyniają się także do zapewnienia zatrudnienia oraz rozwoju gospodarczego. Według najnowszych danych w rybołówstwie i akwakulturze bezpośrednie zatrudnienie znajduje ok. 58,5 miliona osób (ok. 1,5 razy więcej niż liczba mieszkańców Polski), a życie i utrzymanie ok. 600 milionów zależy od tego sektora.

Całkowita wartość bezpośredniej sprzedaży ryb i owoców morza w 2020 r. wyniosła 406 miliardów dolarów. To więcej niż roczne PKB w Argentynie, Norwegii czy Danii.

Jak wyglądają światowe połowy?

Chociaż wyzwania sektora związane z pandemią COVID-19 wpłynęły na spadek globalnych połowów, jednak długoterminowy trend pozostaje stabilny.

W 2020 r. roczne połowy wyniosły 90,3 mln ton. To oznacza, że średnio co minutę wyławiano blisko 172 tony ryb i owoców morza. Dla zobrazowania – taka ilość pozwoliłaby co minutę wypełnić po sam sufit mieszkanie o powierzchni 120 m2.

Największe połowy zostały odnotowane w Chinach, Indonezji, Peru, Indiach, Rosji, USA i Wietnamie. Państwa te odpowiadały za blisko 49 proc. całkowitych połowów na świecie.

Do najczęściej poławianych gatunków w 2020 r. należały: sardela – 4,89 mln ton, mintaj – 3,54 mln ton, tuńczyk bonito – 2,82 mln ton, śledź – 1,6 mln ton, błękitek – 1,49 mln ton.

Warto zwrócić także uwagę na ogromną różnorodność poławianych gatunków: rybołówstwa poławiają blisko 3 tys. różnych gatunków. W porównaniu z produkcją lądową daje to ogromne możliwości dywersyfikacji i pozwala na wstrzymanie połowów oraz konsumpcji konkretnych gatunków, które znajdują się w danym momencie w złej kondycji.

Globalne przełowienie coraz większym problemem

Niestety najnowsze dane FAO wskazują, że z roku na rok coraz więcej światowych zasobów ryb jest przełowionych. Nadmierne połowy dotyczą już 35,4 proc. stad ryb na świecie, a odsetek ten jest ponad 3 razy wyższy niż w połowie lat 70-tych XX wieku. Problem przełowienia jest szczególnie alarmujący na obszarach: południowo-wschodniego Pacyfiku (66,7 proc.), Morza Śródziemnego i Morza Czarnego (63,4 proc.) czy południowo-zachodniego Atlantyku (40 proc.).

Eksperci FAO zwracają jednocześnie uwagę, że patrząc na wolumen wyładunku 82,5 proc. ryb i owoców morza pochodzi ze stad będących na stabilnym poziomie, a odsetek ten wzrósł o 3,8 proc. od 2017 r. Według raportu ta pozytywna tendencja odzwierciedla poprawę zarządzania większymi łowiskami.

Czym jest niebieska transformacja?

Raport FAO podkreśla znaczenie „niebieskiej transformacji”, która pozwoliłaby zapewnić dostęp do pożywienia dla mieszkańców naszej Planety, a jednocześnie zachować zdrowe ekosystemy morskie.

FAO wskazuje zasoby rybne jako podstawowe odnawialne, niskoemisyjne źródło żywności, które powinno stać się kluczową częścią systemu, zapewniającego zdrową dietę dla rosnącej populacji. Według przewidywań do 2050 r. na Ziemi będzie żyło ponad 10 mld ludzi.

Skuteczne zarządzanie rybołówstwami pozwala na odbudowę stad ryb oraz ekosystemów, co z kolei przekłada się na większą ilość ryb, które można poławiać w sposób zrównoważony.

Badania naukowe pokazują, że gdyby wszystkie połowy prowadzone były w sposób zrównoważony, pozwoliłoby to wygenerować dodatkowe 16 mln ton połowów. Przełożyłoby się to na dostęp do dodatkowego białka w ilości pozwalającej zaspokoić roczne potrzeby 72 mln ludzi.

Z tego, że potrzeba ochrony oceanów jest dziś pilniejsza niż kiedykolwiek dotąd, zdają sobie sprawę Polacy. Wyniki badania przeprowadzonego na początku tego roku przez niezależną agencję GlobeScan wskazują, że aż 88 proc. Polaków jest zaniepokojonych stanem oceanów. Większość jednak uważa, że nasze wybory mogą mieć wpływ na zdrowie oceanów (64 proc.) i wierzy, że w ciągu najbliższych 20 lat uda nam się je uratować przed nieodwracalnymi szkodami ze strony człowieka (63 proc.).