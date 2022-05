strefa premium

Czy sieci akceptują wyższe koszty branży mięsnej?

Sieci handlowe wzbraniały się przed podnoszeniem cen mięsa pod koniec 2021 r. Jednak w 2022 nie miały już wyboru postawione wobec alternatywy braku dostaw. Czy producentom będzie łatwiej rozmawiać z detalistami także o podzieleniu się kosztami wynikającymi z coraz wyższych wymogów dobrostanu zwierząt?

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 10-05-2022, 08:01

Ceny mięsa w sklepach rosną. Jak duże podwyżki zaakceptują sieci handlowe?/fot. shutterstock

Wzrost cen żywności. Co z cenami mięsa i wędlin

Z raportu pt. „Indeks cen w sklepach detalicznych" wynika, że w marcu br. codzienne zakupy były droższe o ponad 15 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku. W górę poszły wszystkie analizowane kategorie produktów. O blisko 54 proc. podrożały art. tłuszczowe. Na drugim miejscu znalazły się produkty sypkie, które kosztowały o blisko 25 proc. więcej niż rok temu. Dalej w zestawieniu jest mięso ze wzrostem przekraczającym 22 proc. Wołowina podrożała o 30,2%. Ceny drobiu poszły w górę o 15,2%, a wieprzowiny – o 12%.

- Mięso zdrożało częściowo z powodu wojny. Ukraina, będąc do niedawna jednym z największych producentów pasz, nagle zniknęła z rynku. To znacznie podniosło ceny żywca. Coraz droższe nawozy, paliwa i energia to kolejne czynniki sprzyjające drożyźnie. Do tego dochodzą coraz wyższe koszty transportu, uboju i magazynowania, a to wszystko ostatecznie wpływa na koszt zakupu mięsa w sklepach – wyjaśnia Katarzyna Grochowska z Hiper-Com Poland.

Wzrost kosztów - jak radzi sobie drobiarstwo?