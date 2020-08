Czy spożycie mięsa w Polsce naprawdę spada?

Prozwierzęcy aktywiści przekonują, że już blisko połowa Polaków nie je lub ogranicza spożywanie mięsa. Branża wskazuje, że wciąż istnieje pole do tego, byśmy jedli więcej drobiu i wołowiny. Jak wygląda dziś rzeczywista konsumpcja mięsa w Polsce? Co tak naprawdę pokazują dane publikowane przez GUS i czy uprawniają one do twierdzenia, że jako społeczeństwo zaczynamy powoli odchodzić od mięsa?