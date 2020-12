Czy to już koniec żywego karpia w sklepach?

Żywego karpia na tegoroczne święta kupi, według różnych szacunków, od 27 do 43 proc. Polaków. Nie zrobią tego jednak w dużych sieciach handlowych. Większość detalistów już wycofała się ze sprzedaży żywych ryb albo zrobi to w niedalekiej przyszłości. Czy baseny z żywymi karpiami przejdą więc do historii i czy to na pewno dobra zmiana dla dobrostanu zwierząt?