Na fermie drobiu w Topilcu w gminie Turośń Kościelna w powiecie białostockim (Podlaskie) potwierdzono ognisko rzekomego pomoru drobiu - poinformowała 12 lipca inspekcja weterynaryjna. To pierwszy taki przypadek w Polsce od 1974 roku.

Na fermie w Topilcu było ok. 40 tys. sztuk drobiu. Całe stado trzeba było zlikwidować. Jak informuje PAP, w promieniu 10 km od fermy w Topilcu znajduje się ok. 40 ferm drobiu.

Inspekcja weterynaryjna wystąpiła już do wojewody podlaskiego o wydanie rozporządzenia ws. wyznaczenia stref wokół tego ogniska choroby: obszaru zapowietrzonego w promieniu 3 km wokół miejsca wystąpienia zakażenia i 10-km obszaru zagrożonego. Będzie to dotyczyło obszarów w dwóch powiatach: białostockim i wysokomazowieckim.

Rzekomy pomór drobiu to choroba zakaźna wywoływana przez wirus: paramyksowirus typu I. Jego obecność potwierdziły we wtorek wyniki badań przeprowadzone przez Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach.

Lek. wet. Katarzyna Agnieszka Arłukowicz Strankowska, Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt dodała, że wirus ten występuje u ptaków, także dzikich. Podkreśliła, że jest wysoce zjadliwy, prowadzi do śmiertelności nawet całego stada.

- Choroba w swojej naturze jest dość podobna do wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wywołuje ją inny czynnik, inny wirus, natomiast jest to choroba wysoko zaraźliwa, przebiegająca bardzo gwałtownie w stadach drobiu, ze 100-proc. nawet śmiertelnością - powiedziała Arłukowicz-Strankowska. Zaznaczyła przy tym, że na rzekomy pomór drobiu są szczepionki, ale nie są obowiązkowe.

Rzekomy pomór drobiu, czyli choroba Newcastle (ang. Newcastle Disease – ND), jest jedną z najgroźniejszych chorób wirusowych występujących u drobiu obok ptasiej grypy.

Jak informuje firma Zoetis Polska, producent leków i szczepionek dla zwierząt, wirus, który wywołuje zachorowania ptactwa na rzekomy pomór drobiu wykazuje wrażliwość na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne i detergenty.

Objawy rzekomego pomoru drobiu (choroby Newcastle) to, w przypadku najbardziej śmiertelnej odmiany wirusa (śmiertelność nawet do 100 procent), m.in. owrzodzenia, wybroczyny w obrębie jelit i żołądka, drżenia mięśni, porażenia nóg i skrzydeł oraz skręty szyi. Dodatkowo u kur niosek występuje gwałtowny spadek nieśności, pojawiają się także jaja z depigmentacją - informuje Zoetis Polska.

Jak czytamy w tym samym źródle, w przypadku łagodniejszych odmian wirusa występują łagodne objawy chorobowe, głównie ze strony układu oddechowego, a nawet bezobjawowe zakażenia przewodu pokarmowego

Zwalczanie rzekomego pomoru drobiu polega przede wszystkim na podjęciu niezwłocznych działań administracyjnych. To m.in. wybicie całego pogłowia drobiu w ognisku choroby, zniszczenie jaj; czyszczenie i dezynfekcja; wyznaczenie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego oraz kontroli przemieszczania.

- Do zapobiegania wystąpienia choroby wprowadzane są programy szczepień przeciwko rzekomego pomorowi drobiu, opartych na szczepionkach żywych, bazujących na szczepach mezogenicznych (ICPI do 0,4) lub apatogennych oraz inaktywowanych. W warunkach wielkotowarowej produkcji drobiu praktyczne zastowanie mają szczepionki podawane metodą doustną lub przez rozpylenie, która jest zalecana ze względu na kształtowanie lepszej odporności przeciwko ND. Szczepionki inaktywowane podawane iniekcyjne do rewakcynacji niosek stad hodowlanych i towarowych - czytamy w materiale Zoetis Polska.