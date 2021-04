Mięso w ogniu

Styczeń - Z Buenos Aires do Ruśca

Przełom 2020 i 2021 roku przyniósł sensacyjne doniesienia w sprawie Henryka K. Były właściciel znanych zakładów mięsnych został zatrzymany w Buenos Aires. W stolicy Argentyny biznesmen do dziś oczekuje na dopełnienie formalności związanych z ekstradycją do Polski.

Dopiero w styczniu 2021 r. sformułowano akt oskarżenia wobec 9 osób w sprawie znęcania się nad zwierzętami podczas uboju bydła w rzeźni w Kalinowie. Słynna sprawa wstrząsnęła opinią publiczną na początku 2019 roku. Jak przekazała prokuratura, aktem oskarżenia objętych zostało dziewięć osób, m.in. właściciel ubojni, osoby dokonujące uboju bydła i dostawcy oraz lekarze weterynarii.

W połowie stycznia funkcjonariusze ABW i KAS zatrzymali 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej z woj. wielkopolskiego dokonującej przestępstw skarbowych. Jej szef był liderem sprzedaży mięsa na kebab na skalę europejską. Przestępcy mieli zaniżać wartość eksportowanego towaru i narazić Skarb Państwa na 3 mln zł strat.

Drosed kupuje zakład produkcji pasz od Cargilla. Pod koniec stycznia Cargill Polska zawarł z należącym do grupy Drosed Pol-Paszem warunkową umowę sprzedaży zakładu produkcji pasz dla drobiu i trzody chlewnej w Siedlcach. Transakcję musi teraz zatwierdzić UOKiK.

Rok 2021 mocnym akcentem rozpoczęła Grupa Pamapol. Kojarzony z daniami gotowymi producent z Ruśca ogłosił wejście w kategorię dań azjatyckich z nową linią Goong, a także reaktywację marki Sorella. Dla Pamapolu to początek ewolucji, która ma pozwolić firmie w większym stopniu otworzyć się na młodszych konsumentów.

Luty - Piątka Kaczyńskiego vs. Piątka Spurek

Na początku lutego doszło do kolejnych zatrzymań ws. wielomilionowych oszustw w zakładzie mięsnym w Kutnie. Prokuratura Regionalna w Łodzi postawiła zarzuty dwóm kolejnym zatrzymanym w śledztwie dot. zorganizowanej grupy przestępczej i wielomilionowych oszustw podatkowych powiązanych z działalnością zakładu mięsnego w Kutnie. To radca prawny i notariusz. Do tej pory zarzuty w tej sprawie przedstawiono już 96 osobom.

Czy wzrost cen pasz pogłębi problemy branży mięsnej? W obliczu obowiązujących w całej Europie lockdownów i wciąż zamkniętej gastronomii niespotykany od lat wzrost cen pasz ostro ścina i tak przykrótką już finansową "kołdrę" dla sektora. Dlaczego zboża tak nagle podrożały, jak długo potrwa ten stan i co można zrobić, by zminimalizować jego wpływ na sektor mięsny - analizowaliśmy w tekście z cyklu "Mięso na wtorek".

W lutym poruszyliśmy temat paszportyzacji polskiej żywności, która obejmie m.in. rynek wołowiny. To pierwszy tak duży projekt nowego ministra rolnictwa. Czy ambicje Grzegorza Pudy pozwolą rozwiązać przynajmniej część problemów, z jakimi boryka się polski system bezpieczeństwa żywności? Choć od branżowców, z którymi rozmawialiśmy można usłyszeć mocne słowa krytyki, nie brak też głosów wiążących duże nadzieje z nakreślonym przez nowego ministra kierunkiem zmian.

Także w lutym minister rolnictwa poinformował, że kwestia "piątki dla zwierząt" została odsunięta na dalszy plan, a on sam nie wie jakie będą jej dalsze losy.

Pod koniec lutego głośno było także o propozycji Sylwii Spurek. Europosłanka wystosowała za pomocą swojego Twittera apel o uchwalenie "Piątki dla branży roślinnej", zawierającej m.in. zakaz reklamy mięsa, mleka i jaj. Propozycja spotkała się z miażdżącą krytyką branży mięsnej.

Marzec - Afery i bezmięsne burgery

Na początku marca napisaliśmy o dynamicznym wzroście sprzedaży roślinnych zamienników, który sprawia, że firmy z branży mięsnej patrzą nań z rosnącą uwagą. Na rynku robi się coraz ciaśniej. Czy na "wskoczenie do pociągu", który jeszcze niedawno był ciekawostką, za chwilę nie będzie już za późno?

Także w marcu z Brukseli zaczęły dochodzić głosy o planowanych zmianach w polityce promocji. Jedną z rozważanych przez KE opcji jest zakaz przeznaczania środków na promocję mięsa czerwonego. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestują polskie i unijne organizacje hodowców.

W marcu cała Polska żyła aferą z Danielem Obajtkiem w roli głównej. Sprawa prezesa Orlenu miała też wymiar "mięsny". Niewielka firma Wędzonka z rodzinnych Myślenic Obajtka dostarcza parówki do stacji Orlenu. Okazało się, że pełnomocnik spółki jest powiązana z prezesem paliwowego koncernu.

Właściciel ZM Zbyszko aresztowany. Pod koniec marca na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi policja zatrzymała 61-letniego właściciela ZM Zbyszko. Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa na łączną kwotę blisko 3,5 mln złotych.

Także w marcu 10 dużych firm spożywczych i sieci poparło apel o "koniec epoki klatkowej". Co cieszy aktywistów, niepokoi producentów jaj. Polska branża wciąż spłaca kredyty po wymuszonej przez UE w 2012 r. wymianie klatek na większe.

