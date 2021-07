Czym żyła branża mięsna w pierwszym półroczu 2021?

Grypa ptaków, wzrost cen surowców i nadchodzące ograniczenia z Brukseli. Zapraszamy do lektury przeglądu najciekawszych wydarzeń w branży mięsnej, o których pisaliśmy w pierwszym półroczu 2021 roku.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 06-07-2021, 07:26

Czym żyła branża mięsna w I półroczu 2021? fot. Artem Beliaikin/unsplash

Czym żyła branża mięsna w styczniu 2021?

Henryk K., były właściciel zakładów mięsnych ujęty w Argentynie. Przełom 2020 i 2021 roku przyniósł sensacyjne doniesienia w sprawie Henryka K. Były właściciel znanych zakładów mięsnych został zatrzymany w Buenos Aires. W stolicy Argentyny biznesmen do dziś oczekuje na dopełnienie formalności związanych z ekstradycją do Polski.

Wielkopolska: Zatrzymano dużego producenta mięsa na kebab W połowie stycznia funkcjonariusze ABW i KAS zatrzymali 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej z woj. wielkopolskiego dokonującej przestępstw skarbowych. Jej szef był liderem sprzedaży mięsa na kebab na skalę europejską. Przestępcy mieli zaniżać wartość eksportowanego towaru i narazić Skarb Państwa na 3 mln zł strat.

Drosed kupuje zakład produkcji pasz od Cargilla. Pod koniec stycznia Cargill Polska zawarł z należącym do grupy Drosed Pol-Paszem warunkową umowę sprzedaży zakładu produkcji pasz dla drobiu i trzody chlewnej w Siedlcach. Formalne przejęcie nastąpiło w maju.

Czym żyła branża mięsna w lutym 2021?

Ceny pasz dobiją mięsiarzy? Czy wzrost cen pasz pogłębi problemy branży mięsnej? W obliczu obowiązujących w całej Europie lockdownów i wciąż zamkniętej gastronomii niespotykany od lat wzrost cen pasz ostro ścina i tak przykrótką już finansową "kołdrę" dla sektora. Dlaczego zboża tak nagle podrożały, jak długo potrwa ten stan i co można zrobić, by zminimalizować jego wpływ na sektor mięsny - analizowaliśmy w tekście z cyklu "Mięso na wtorek".

Paszportyzacja żywności - wydmuszka czy as w rękawie? W lutym poruszyliśmy temat paszportyzacji polskiej żywności, która obejmie m.in. rynek wołowiny. To pierwszy tak duży projekt nowego ministra rolnictwa. Czy ambicje Grzegorza Pudy pozwolą rozwiązać przynajmniej część problemów, z jakimi boryka się polski system bezpieczeństwa żywności? Choć od branżowców, z którymi rozmawialiśmy można usłyszeć mocne słowa krytyki, nie brak też głosów wiążących duże nadzieje z nakreślonym przez nowego ministra kierunkiem zmian.

Czym żyła branża mięsna w marcu 2021?

Zamienniki mięsa, czyli komu odjechał pociąg? Na początku marca napisaliśmy o dynamicznym wzroście sprzedaży roślinnych zamienników, który sprawia, że firmy z branży mięsnej patrzą nań z rosnącą uwagą. Na rynku robi się coraz ciaśniej. Czy na "wskoczenie do pociągu", który jeszcze niedawno był ciekawostką, za chwilę nie będzie już za późno?

Polscy hodowcy przeciwko ograniczeniom w reklamie mięsa Także w marcu z Brukseli zaczęły dochodzić głosy o planowanych zmianach w polityce promocji. Jedną z rozważanych przez KE opcji jest zakaz przeznaczania środków na promocję mięsa czerwonego. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestują polskie i unijne organizacje hodowców.

Giganci branży spożywczej przeciwko hodowli klatkowej Także w marcu 10 dużych firm spożywczych i sieci poparło apel o "koniec epoki klatkowej". Co cieszy aktywistów, niepokoi producentów jaj. Polska branża wciąż spłaca kredyty po wymuszonej przez UE w 2012 r. wymianie klatek na większe.

Czym żyła branża mięsna w kwietniu 2021?

W Polsce zabraknie kurczaków? - w tak dramatycznym tonie pisaliśmy o grypie ptaków, która zdziesiątkowała stada reprodukcyjne w okolicach Żuromina i Mławy. Zrodziło to konieczność wybicia nawet kilku milionów sztuk drobiu. Krajowa Rada Drobiarstwa oceniała, że skutki grypy ptaków branża będzie odczuwać co najmniej przez rok. Dużym problemem było w szczególności wyznaczanie grzebowisk dla drobiu w okolicy epicentrum choroby.

KRD-IG chce ucywilizować rynek drobiu Podczas kwietniowej konferencji prasowej Krajowa Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza zaproponowała wprowadzenie obowiązkowych umów kontraktacyjnych i ubezpieczeń hodowlanych. Pomysł wzbudził szeroką dyskusję w branży.

Ukraińskie kurczaki w Wielkiej Brytanii. Polska traci rynek? 22 kwietnia ukraiński agroholding MHP dostarczył pierwszą dostawę kurczaków do Wielkiej Brytanii w ramach umowy o wolnym handlu. To zła wiadomość dla polskich eksporterów.

Czym żyła branża mięsna w maju 2021?

5 afer, które wstrząsnęły branżą mięsną Afera solna, nielegalny ubój bydła, zamieszanie wokół ZM Henryk Kania - co kilka lat polską branżą mięsną wstrząsają głośne skandale. Czy branża i producenci wyciągnęli z nich wnioski?

Madej Wróbel wraca na mięsny ring O firmie Madej Wróbel będzie w tym roku głośno - zapowiada spółka z Grupy Dworakowski. O nowej strategii i inwestycjach za 20 mln zł rozmawialiśmy z zarządzającymi spółką Igorem Fortuną i Tomaszem Brandtem.

Czym żyła branża mięsna w czerwcu 2021?

Jak na drobiarstwo w UE wpłyną umowy z Mercosur i Ukrainą? Czy UE poświęciła drobiarstwo w rozmowach z Mercosur? O aktualnych wyzwaniach dla unijnego drobiarstwa rozmawialiśmy z Anną Zubków z PZZHiPD.

Zakaz chowu klatkowego za 6 lat czy za 30? Zakaz chowu klatkowego w UE już w 2027 roku? Taki cel mają organizacje prozwierzęce, którym udało się uzyskać poparcie unijnych urzędników, w tym komisarza Wojciechowskiego. To zła wiadomość dla polskich hodowców, którzy żądają 30 lat okresu przejściowego.

Polska szybciej wolna od grypy ptaków. Światowa Organizacja Zdrowia skróciła okres przywracania państwom statusu wolnego od grypy ptaków z trzech miesięcy do 28 dni. To nie jedyna decyzja WHO, która ułatwi życie polskim drobiarzom.

