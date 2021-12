Czytaj Skład: Najwięksi producenci dostrzegają trend fleksitariński

Sokołów wprowadził produkty będące połączeniem mięsa z warzywami. Czy nowy trend żywności hybrydowej się spopularyzuje i zostanie z nami na dłużej? Czy dodawanie warzyw do mięsa to dobry kierunek? A jeżeli tak, to które warzywa warto dodać? Katarzyna Rada z czytajsklad.com ocenia nową kategorię produktową.

Katarzyna Rada ocenia żywność hybrydową marki Sokołów

Sokołów: marka roślinna i mięsna

– Sokołów od kilku lat rozwija markę roślinną Z Gruntu Dobre i dużą część tej oferty mogę rekomendować jeśli chodzi o skład oraz walory smakowe. Istnieje więc propozycja tego producenta w stu procentach roślinna, skierowana do osób na diecie wegańskiej. Z drugiej strony w ofercie Sokołowa znajdziemy też markę Naturrino, w ramach której producent proponuje wiele produktów mięsnych clean label, w najlepszym możliwym wydaniu – komentuje Katarzyna Rada, właścicielka i pomysłodawczyni serwisu czytajsklad.com.

Żywność hybrydowa: Dla kogo?

Jak tłumaczy, tak zwaną propozycję hybrydową Sokołowa, czyli 60% mięsa i 40% warzyw, można potraktować jako jeszcze jedną alternatywę i propozycję dla osób z aktualnie innymi, niż w stu procentach roślinne, czy w stu procentach mięsne produkty, potrzebami żywieniowymi.

– Przy założeniu, że produkty te będą stosowane zamiennie do mięsa, czyli na przykład powstaną z nich klopsiki czy mielone i podane zostaną tradycyjnie z surówką i ziemniakami, to spożycie mięsa w tym wypadku, będzie mniejsze o te 40% zawartości warzyw w produkcie hybrydowym. To zawsze należy traktować in plus, bo w Polsce spożywamy zdecydowanie za dużo mięsa, szczególnie czerwonego – komentuje.

– To co chętnie zobaczyłabym dodatkowo jako rozwój omawianych produktów, to wersja drobiowa. Mniej kaloryczna, dzięki niższej zawartości tłuszczu w drobiu. Mięso drobiowe to także mniejszy ślad węglowy, znacznie mniejsze zużycie wody, jego produkcja jest więc znacznie bardziej ekologiczna niż produkcja wołowiny i wieprzowiny, czyli wpisuje się lepiej w trend zmniejszania spożycia mięsa ze względu na dobrostan planety – dodaje Katarzyna Rada.

Jaki dodatek do mięsa hybrydowego?

Jej zdaniem wątpliwość może budzić zawartość w produktach hybrydowych Sokołów roślin strączkowych o wysokiej zawartości białka, fasoli i ciecierzycy.

– Znacznie lepszą opcją wydaje się dodanie do mięsa, zawierającego już przecież znaczne ilości białka, mniej kalorycznych warzyw, bogatych w zupełnie inny zestaw wartości odżywczych, co istotne, bo większość z nas spożywa zbyt dużo białka w codziennej diecie – komentuje.

Fleksitarianie odbiorcami żywności hybrydowej

Zaznacza jednocześnie, że część nabywców, jak przy każdej nowości, będzie miała wątpliwości i zastrzeżenia, a dla części wygodne produkty, łączące mięso z warzywami okażą się ciekawym rozwiązaniem, ułatwiającym zmniejszanie spożycia mięsa w diecie.

– Bardzo istotne jest, że najwięksi producenci żywności, zajmują się trendami wegańskimi, wegetariańskimi i fleksitariańskimi, bo oznacza to, że stają się one bardzo istotną częścią rynku i będą w dalszym ciągu intensywnie rozwijane w różnych kierunkach i różnym tempie – podsumowuje.

Katarzyna Rada to ekonomistka, specjalistka komunikacji marketingowej, moderatorka Design Thinking, mediatorka i negocjatorka. Od sześciu lat związana z branżą spożywczą, właścicielka i pomysłodawczyni serwisu czytajsklad.com, współpracuje z producentami, wspierając ich w zakresie projektowania żywności, napojów i prowadzenia kampanii reklamowych. Współautorka programu innowacyjnego kierunku studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach: Żywność Przyszłości – projektowanie produktów i usług dla branży spożywczej.