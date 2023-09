Technologię ‘sous vide’ po raz pierwszy opisano już w XVIII wieku. Dziś wolno gotowane dania gotowe zyskują popularność jako kompromis między mocno przetworzonymi posiłkami a czasochłonnym przygotowaniem obiadu od zera. Czym zatem jest sous vide i dlaczego producenci oraz konsumenci coraz chętniej sięgają po tego rodzaju produkty?

Dania wolno gotowane zyskują na popularności - potwierdzają producenci. fot. mat. pras.

Czym jest technologia sous vide?

Czym jest ‘sous-vide’? Bezpośrednie tłumaczenie z języka francuskiego to “w próżni”. Metodę sous-vide jako pierwszy opisał Benjamin Thompson, osiemnastowieczny amerykańsko-brytyjski fizyk i wynalazca. Ponownie odkryto ją dopiero w latach 60. XX wieku we Francji i USA. W gastronomii mocno spopularyzował ją słynny francuski kucharz Georges Pralus, który w latach 70 po raz pierwszy przygotował w ten sposób gęsie wątróbki - podaje serwis smazymy.com

Technologia ‘sous vide’ czy też wolnego gotowania (będziemy używać tych terminów zamiennie) jest stosunkowo prosta. Szczelnie zamknięty produkt w plastikowej torbie próżniowej umieszcza się w kąpieli wodnej lub parowej. Zgodnie z polską nazwą “wolne gotowanie” trwa dłużej niż tradycyjne - nawet do 48 godzin, ale odbywa się w niższej, ściśle kontrolowanej temperaturze (zazwyczaj ok. 60, natomiast nie więcej niż 100 stopni). Wszystko po to, aby całe danie, np. mięsne ugotowało się równomiernie nie tylko na zewnątrz, ale także w środku zachowując kruchość i soczystość.

W przypadku dań wolno gotowanych dostępnych np. w sieciach sklepów konsumentowi pozostaje jedynie wstawienie produktu (już bez folii) do piekarnika na ok. 25 minut, aby uzyskać gotową do spożycia propozycję na obiad. To kompromis między mocno przetworzonymi daniami gotowymi do podgrzania np. w mikrofali a czasochłonnym przygotowywaniem domowego posiłku z półproduktów.

- Pakowanie produktów spożywczych jest podstawowym zabiegiem służącym zachowaniu ich jakości i zmniejszeniu strat jakości odżywczej. Uważam, że ciekawe rozwiązania to opakowania dla współczesnych ludzi żyjących w ciągłym pośpiechu. Właśnie w odpowiedzi na ich potrzeby powstały produkty spożywcze, które są gotowe do przyrządzenia nawet bez otwierania opakowania. Dany produkt spożywczy jest zapakowany próżniowo, spasteryzowany, aby przedłużyć czas przydatności do spożycia przy zachowaniu jego własności odżywczych oraz smaku. Produkt wystarczy podgrzać aby był gotowy do konsumpcji. Ta technika nosi nazwę "sous-vide". Do pakowania stosuje się materiał tworzywowy odporny na temperaturę. W odróżnieniu od tradycyjnego gotowania w wodzie, „sous vide" to gotowanie w gorącej wodzie znacznie poniżej temperatury wrzenia czyli 100º C. Dokładna temperatura uzależniona jest od rodzaju potrawy - mówiła w rozmowie z Portalem Spożywczym w 2014 roku Ewa Ostrowska, konsultant branży opakowaniowej.

Jak widać, w Polsce dania gotowe przygotowane w technologii sous-vide nie są nowością, niemniej systematycznie zdobywają popularność, zwłaszcza w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym.

Dania wolno gotowane. Kategoria z potencjałem

Maciej Częścik, wiceprezes Sokołowa ds. handlu i marketingu wskazuje, że kategoria produktów wolno gotowanych niewątpliwie wykazuje na polskim rynku potencjał rozwojowy.

- Z pewnością ma tu znaczenie fakt, że konsumenci są coraz lepiej wyedukowani w szeroko rozumianej tematyce kulinarnej, mają też większą świadomość i doceniają walory mięsa przygotowanego tą właśnie metodą. Sprzedaż produktów wolno gotowanych opiera się przede wszystkim o dyskonty. Warto również zaznaczyć, iż dużą rolę w rozwoju tej kategorii odgrywają marki własne. Coraz częściej można także zaobserwować sprzedaż tego typu wyrobów w kanale handlu nowoczesnego, czyli w super-, hipermarketach i sklepach wielkopowierzchniowych. Istotny jest ponadto rynek HoReCa oraz szeroko pojęty food service. Produkty wolno gotowane są obecne w asortymencie przez cały rok, jednak widoczny jest sezonowy wzrost zainteresowania nimi w okresie jesienno-zimowym. Po te wyroby sięgają przede wszystkim osoby świadome ich walorów, a także doceniające takie rozwiązania, które pozwalają zaoszczędzić czas przy przygotowaniu posiłku - dodaje.

Wzrostowy trend sprzedażowy dań wolno gotowanych potwierdza Marek Osuchowski, dyrektor handlu i marketingu w firmie Wielkopolski Indyk Sp. z o.o.

- W Polsce ta kategoria zaistniała na szerszą skalę za sprawą dyskontów kilka lat temu. Obecnie ma już grono stałych konsumentów a my widzimy wyraźny trend wzrostowy. Za przykład może służyć nasze udo wolno gotowane ze śliwką, które sprzedajemy od kilku lat z sukcesem w sieci Biedronka - dodaje.



Zdaniem Marka Osuchowskiego kategoria mięsa indyczego i jego przetworów, w tym dań wolno gotowanych jest w Polsce zdecydowanie niedoceniana, choć całkowicie niesłusznie.

- Polski rynek na pewno na tle innych rynków europejskich wyróżnia się swoją specyfiką. (...) Konsumenci na naszym rynku są dość niejednorodni i spolaryzowani. Część żyjąca w ogromnym pędzie będzie coraz śmielej korzystać z coraz bardziej zaawansowanych produktów convenience, a na drugim biegunie będzie rosnąć społeczność z coraz większą świadomością kultury żywienia. Ceniąca sobie możliwość samodzielnego przygotowywania swoich posiłków i tym samym kontrolowania jakości wszystkich składników. Myślę, że rozwoju segmentu convenience nic nie zatrzyma i będzie dalej przyrastał w znacznym tempie. Natomiast, przynajmniej jeszcze przez wiele lat, bardzo wyraźnie będzie zaakcentowany trend związany ze wzrostem świadomości i kultury żywienia - podsumowuje.

Bartosz Jankowiak, prezes zarządu Zakładów Mięsnych Warmia, które pierwszy produkt wolno gotowany wprowadziły do swojej oferty już w 2017 r., ocenia, że rosnąca popularność mięs wolno gotowanych, daje duże szanse na sukces i szybki rozwój zupełnie nowej kategorii produktów.

- Można się spodziewać, że wkrótce w ofercie innych producentów i sieci handlowych pojawią się podobne produkty. Będziemy także świadkami rozszerzania się kategorii o nowe warianty smakowe i produktowe. Rynek produktów wolno gotowanych ma duży potencjał i będzie się rozwijał w dość szybkim tempie. Dlatego my nie zwalniamy i chcemy dobrze wykorzystać ten trend. Dania wolno gotowane są doskonałą alternatywą w obecnych czasach, ze względu na rosnące tempo życia, umiejętności kulinarne klientów, potrzebę próbowania nowych smaków, ale również chęć spożytkowania wolnego czasu, chociażby na spędzenie czasu z bliskimi bądź realizację pasji - wskazuje.

