Danish Crown: Wołowina nigdy nie będzie przyjazna dla klimatu

Wołowina nigdy nie będzie super przyjazna dla klimatu. Już za kilka lat stanie się produktem luksusowym na równi z markowym szampanem - powiedział w wywiadzie dla duńskich mediów Jais Valeur, dyrektor generalny Danish Crown.

Wołowina stanie się produktem luksusowym jak dobry szampan? fot. PAP/EPA/Mariscal

Wołowina luksusem jak dobry szampan?

Jais Valeur, dyrektor generalny Danish Crown, największej duńskiej firmy mięsnej (właściciela m.in. Sokołowa) udzielił ciekawego wywiadu lokalnemu dziennikowi Berlingske.

Valeur nie ma wątpliwości, że rezygnacja konsumentów z mięsa na rzecz żywności pochodzenia roślinnego będzie miała konsekwencje dla całej branży, która stoi w obliczu „drastycznych zmian” i to już w ciągu najbliższych pięciu lat.

- Stało się dla mnie jasne, że sposób spożywania i myślenia o mięsie ulegnie znacznej zmianie w nadchodzących latach. Klimat staje się w Danii swoistą „licencją na produkcję”. Jeśli nie będziemy potrafimy rozwiązać tego problemu, to społeczeństwo i politycy mogą powiedzieć, że wystarczy żebyśmy produkowali tylko tyle mięsa, ile je się w Danii. Innymi słowy, nie powinniśmy być tacy wielcy – mówi.

Ślad węglowy wołowiny i wieprzowiny

Według szefa Danish Crown o wiele trudniej będzie ograniczyć ślad klimatyczny wołowiny niż wieprzowiny.

- Wołowina nigdy nie będzie super przyjazna dla klimatu. Będzie trochę jak szampan, czyli produkt luksusowy. Nadal będziemy ją produkować, ale w większości z bydła mlecznego. Wołowina z bydła ras mięsnych będzie produktem luksusowym, który jemy, kiedy potrzebujemy się rozpieszczać – mówi Jais Valeur.

Obecnie około jedna trzecia wołowiny produkowanej w Danii pochodzi z bydła mlecznego.

Wieprzowina ze śladem węglowym kurczaka?

W ocenie Valeura wołowinę może zastąpić wieprzowina jako mięso "bardziej przyjazne dla klimatu."

- Obliczenia dotyczące śladu klimatycznego wieprzowiny pokazują, że jest on zbliżony do kurczaka. (...) Wierzę, że możliwe jest utrzymanie produkcji wieprzowiny w stopniu zbliżonym do obecnego. Natomiast jako Danish Crown nie mamy ambicji zwiększania liczby świń, ale chcemy wydobyć coś więcej z tych, które już produkujemy – stwierdził.

Przejście z wolumenu na skupienie się na tworzeniu wartości w produkcji trzody chlewnej jest częścią nowej strategii, którą firma Danish Crown ogłosiła na początku 2021 roku.

Strategia opiera się również na celach klimatycznych, które Danish Crown wyznaczył w 2019 roku. W tamtym czasie grupa zdecydowała, że ​​emisje CO2 z produkcji mięsa całej grupy powinny zostać zmniejszone o połowę do 2030 r. i że firma powinna dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 r.

Danish Crown zapowiada zielone inwestycje

Danish Crown do 2026 r. chce zainwestować w firmę 11-12 miliardów koron duńskich, z czego duża część będzie dotyczyć zrównoważonych inicjatyw. Spółka chce być także liderem w rozwoju roślinnych alternatyw dla mięsa.

Jais Valeur przyznał w wywiadzie, że mógł szybciej podjąć decyzję o wejściu w segment roślinnych zamienników.

- Kiedy objąłem urząd w 2016 r., niektórzy konsultanci pytali nas o żywność pochodzenia roślinnego i klimat, ale odmówiliśmy. Z dzisiejszego punktu widzenia było to trochę jak odrzucenie Beatlesów gdy zaczynali. Pięć lat po tym zdarzeniu przyznaję, że się myliliśmy – dodaje.