Demonstracje rolników w Holandii: Protestujący starli się z policją

Autor: PAP

Data: 01-08-2022, 16:58

Protestujący rolnicy starli się w poniedziałek po południu z policją w centrum Almelo we wschodniej Holandii - informuje telewizja RTV Oost. Burmistrz miasta wydał zarządzenie o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego w centrum Almelo.

Holandia ma plan redukcji emisji tlenku azotu o 70 proc. do 2030 roku; fot. shutterstock

Demonstracje rolników w Holandii

Po przyjęciu na początku czerwca przez rząd Holandii planu redukcji emisji tlenku azotu o 70 proc. do 2030 roku, co ma się wiązać z koniecznością likwidacji części gospodarstw rolnych oraz redukcją liczby hodowanych zwierząt, w całym kraju dochodzi do rolniczych demonstracji.

W ubiegłym tygodniu władze Almelo zdecydowały, że umieszczona przed ratuszem grafika z odwróconą flagą narodową, która stała się symbolem rolniczych protestów, musi zostać usunięta 1 sierpnia. "To nie jest dzieło sztuki tylko deklaracja polityczna" - ogłosił urząd miasta.

W poniedziałek pod ratusz przyjechali traktorami rolnicy, którzy nie zgadzali się z decyzją władz miejskich - informuje RTV Oost. Po godz. 12 część protestujących opuściła okolice urzędu miasta i wówczas miało dojść do starcia z policją.

"W związku z zakłóceniami porządku publicznego burmistrz wydał zakaz dla centrum miasta" - poinformował na krótko przed godz. 15 urząd miasta Almelo. W praktyce oznacza to, że nikt nie może przebywać w tej części miasta bez uzasadnionego powodu.