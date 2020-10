Dera: czekamy na finał prac parlamentu ws. noweli o ochronie zwierząt; potem prezydent ogłosi decyzję

Rzecznik: Prezydent odniesie się do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt gdy będzie znany jej ostateczny kształt

W środę Senat poparł nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, wprowadzając do niej 36 poprawek. Teraz nowela wraca do Sejmu, który rozpatrzy poprawki izby wyższej. Potem nowela trafi do prezydenta.

O to, jaka będzie decyzja Andrzeja Dudy ws. tej ustawy, zapytany został we wtorek prezydencki minister Andrzej Dera w programie Kwadrans Polityczny w TVP1. "Zobaczymy, jaki będzie finał prac parlamentarnych" - odpowiedział.

"Jeszcze daleka droga do tego, żeby zakończyć, bo decyzje parlamentu mogą być różne. Skala tych poprawek jest też dosyć duża. Z cierpliwością poczekamy na finał prac parlamentarnych i dopiero wówczas zobaczymy, które w praktyce z tych poprawek zostaną przyjęte, które odrzucone i dopiero wtedy pan prezydent będzie miał czas, żeby ogłosić swoją decyzję" - podkreślił.

Prezydencki minister przypomniał, że w tej sprawie prezydent przeprowadzał konsultacje. "Ostatnie były bodajże tydzień temu, więc cały czas pan prezydent te konsultacje prowadzi" - przekazał.

"Bardzo istotnym czynnikiem w tej ustawie jest również oddziaływanie gospodarcze i proszę zwrócić uwagę, że w tym kierunku poszły poprawki Senatu, które w sposób znaczący zmieniły oddziaływanie gospodarcze tej ustawy" - dodał.

Uchwalona we wrześniu z inicjatywy PiS nowela ustawy o ochronie zwierząt wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra, wykorzystywania ich w celach rozrywkowych, zabrania trzymania zwierząt w sposób stały na uwięzi, a także ogranicza ubój rytualny tylko do wykonywanego na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. Nowelizacja wraca teraz do Sejmu, który będzie głosował nad poprawkami wprowadzonymi przez izbę wyższą. Wśród nich jest propozycja rządowa, która wyłącza z ograniczeń dot. uboju religijnego ubój drobiu, oraz inna, autorstwa senatora KO Marka Borowskiego, wydłużająca o 2,5 roku wejście w życie przepisów dot. zakazu hodowli zwierząt na futra i o 5 lat wejście przepisów dot. ograniczeń uboju rytualnego, a także przewidująca rekompensaty dla podmiotów, których działalność ma wygaszać nowelizacja.