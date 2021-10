Derk Paessens dyrektorem fabryki Nestlé w Nowej Wsi Wrocławskiej

Derk Paessens zajął stanowisko dyrektora zarządzającego fabryki Nestlé Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej. Zakład produkuje najwyższej jakości żywność dla zwierząt domowych tak znanych marek, jak Friskies, Felix, Gourmet, Purina One.

Derk Paessens - nowy dyrektor fabryki Nestlé w Nowej Wsi Wrocławskiej

Derk Paessens ma międzynarodowe doświadczenie, zdobyte m.in. w Szwajcarii, USA, na Dominikanie i w Niemczech. Z firmą związany jest od 22 lat – karierę zaczynał w szwajcarskiej centrali firmy jako lider międzynarodowych projektów z zakresu zarządzania. Po sześciu latach przeniósł się do USA na stanowisko Head of Operation Performance - kierował zespołem konsultantów, inżynierów i analityków biznesowych, odpowiadającym za usprawnienie operacji oraz rozwój produktów. W 2007 roku Derk Paessens awansował na stanowisko dyrektora fabryki Nestlé na Dominikanie, a po kolejnych 5 latach – powrócił do szwajcarskiej centrali na stanowisko zarządcze w dziale Global Strategic Business Unit for Food. W 2015 roku kontynuował karierę w USA jako dyrektor dwóch fabryk, a trzy lata później objął stanowisko dyrektora zakładu Nestlé w Euskirchen (Niemcy) – skąd w bieżącym roku przeniósł się do Polski. Zastąpił Jakuba Żurowskiego, który zdecydował się kontynuować karierę poza grupą Nestlé.

Zakład Nestlé Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej

- Zakład w Nowej Wsi Wrocławskiej to najnowocześniejsza fabryka Nestlé Purina w Europie – mówi Derk Paessens - Cieszę się, że właśnie tu mogę dzielić się doświadczeniem, ale i inspirować dokonaniami, które dostrzegam na każdym kroku. Fabryka Nestlé w Nowej Wsi Wrocławskiej to dobry obywatel i odpowiedzialny partner lokalnej społeczności, atrakcyjny pracodawca, innowator w zakresie przemysłu i promotor zrównoważonego rozwoju – i w dalszym ciągu mierzymy wysoko.

Derk Paessens jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, gdzie uzyskał dyplom z zakresu inżynierii przemysłowej.