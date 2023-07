Marki chętnie korzystają z Roberta Makłowicza, bo dobrze wypada w badaniach, a pan Robert słusznie nie odmawia mając świadomość, że popularność - jak to popularność - może się skończyć w każdej chwili - komentuje w rozmowie z Portalem Spożywczym Marek Myślicki, Chief Growth Officer w Agencji Stor9.

Roberta Makłowicza kochają Polacy z każdej grupy wiekowej. fot. kadr za YouTube

Robert Makłowicz to cesarz polskiego internetu - znają i kochają go Polacy z każdej grupy demograficznej;

Jakie czynniki wpływają na nieustającą popularność słynnego kucharza i podróżnika? Co przyciąga do niego znane marki i producentów - nie tylko z branży spożywczej?

Czy na wizerunku Robert Makłowicza znajdziemy jakiekolwiek skazy? Czy brak sukcesu jego najnowszego projektu "Makłowicz i Synowie" jest w stanie zagrozić ogromnej popularności pana Roberta?

Dlaczego Robert Makłowicz to fenomen?

Marek Myślicki, Chief Growth Officer w Agencji Stor9 w rozmowie z Portalem Spożywczym nie ma wątpliwości, że Robert Makłowicz jest fenomenem polskiej przestrzeni publicznej.

- Jako jeden z niewielu bardzo udanie przeszedł z bycia gwiazdą telewizji, do bycia gwiazdą internetu. Nie tylko w kontekście memów czy żartów, ale także skutecznego tworzenia nowych treści o pozyskiwania nowych fanów, którzy mam wrażenie ciągle przybywają. Jednocześnie odsetek tzw. hejterów Pana Roberta jest z pewnością o wiele niższy niż pozostałych gwiazd, które podążyły podobną, ścieżką bądź funkcjonują w podobnym obszarze tematycznym – chociażby jak Magda Gessler - mówi.

Robert Makłowicz cesarzem polskiego internetu?

Nasz rozmówca wskazuje, że pan Robert nazywany jest często „cesarzem" polskiego internetu i z pewnością nie można odmówić mu tego żartobliwego tytułu.

- Proszę spojrzeć na ilości odsłon, jakie generują nowe odcinki na jego kanale YouTube czy ilość obserwujących na Instagramie. To są liczby, których nie powstydziłyby się gwiazdy i topowi influencerzy, a mówimy to o prawie sześćdziesięcioletnim dziennikarzu, krytyku kulinarnym i podróżniku, który nagrywa proste relacje z miejsc w których gotuje, niezmiennie w tym samym stylu - mówi Myślicki.

Dlaczego kochamy Roberta Makłowicza?

Chief Growth Officer w Agencji Stor9 jest zdania, że sukces Makłowicza z pewnością spowodowany jest luzem, dużym dystansem do siebie, jak również nieoczywistym poczuciem humoru i autentyczną pasją do tego czym się zajmuje i w jaki sposób „sprzedaje" to swoim widzom.

- Bycie tak oryginalnym a jednocześnie przystępnym i nie wywyższającym się jak Pan Makłowicz zdarza się niezwykle rzadko i myślę, że dlatego kochają go Polacy z każdej grupy demograficznej. Przy okazji unika kontrowersji czy tematów polaryzujących, choć z pewnymi wyjątkami jak np. komentarzami podczas jego odejścia z telewizji - dodaje ekspert.

Kto atakuje Makłowicza?

Marek Myślicki zauważa, że komentarz bądź atak wymierzony w kogoś tak uwielbianego przez Polaków jak pan Makłowicz, mógł być albo nieprzemyślany, albo z drugiej strony obliczony na negatywny rozgłos i dotarcie do tej już mocno spolaryzowanej części społeczeństwa będącej agresywniej walczącą o zerwanie z konsumpcją mięsa, o czym niedawno przekonała się Sylwia Spurek. Sylwia Spurek atakuje Roberta Makłowicza. "Dla mnie to on jest radykałem"

- Nie spodziewałbym się tutaj innej reakcji społeczeństwa widząc jak Pan Robert Makłowicz odbierany jest w social mediach – zarówno wśród wegetarian czy tych jedzących mięso - ocenia.

Dlaczego marki pragną Makłowicza?

Robert Makłowicz od lat dyskontuje swoją rozpoznawalność użyczając swojego wizerunku rozmaitym produktom - np. kanapkom w jednej z sieci stacji paliw czy słynnej przed laty reklamie proszku do prania. Czy brand Makłowicz sprzeda wszystko?

- Nie wiem czy sprzeda. Na to pytanie ciężko jest odpowiedzieć, ale z pewnością będzie budził pozytywne skojarzenia i wpłynie na pozytywne postrzeganie marki a także pomoże w budowie świadomości o jej istnieniu. Nie widzę jego roli w ostatniej fazie lejka zakupowego, natomiast wsparcie jego wizerunkiem do etapów budowania tzw. consideration jak najbardziej. Marki chętnie korzystają z Pana Roberta, bo dobrze wypada w badaniach, a Pan Robert słusznie nie odmawia mając świadomość, że popularność - jak to popularność - może się skończyć w każdej chwili - dodaje Myślicki.

Makłowicz i Synowie na rynku dań gotowych unikną błędów innych celebrytów?

Na początku lata na rynek trafiła nowa linia dań gotowych pod marką "Makłowicz i Synowie". To efekt szeroko zakrojonej współpracy kucharza z firmą Pamapol. Jakie potencjalne korzyści, ale i zagrożenia mogą wynikać z tego rodzaju kooperacji - zarówno dla Makłowicza, jak i producenta?

Marek Myślicki zauważa, że takich projektów już kilka było na naszym rodzimym podwórku i to bardziej lub mniej udanych.

- Proszki do prania Zbigniewa Chajzera, parówki Magdy Gessler ale też na drugim biegunie kosmetyki Kingi Rusin czy produkty z influencerami docierającymi do młodszych grup jak Lody Ekipa, pizza Sukcesiliana Kizo, napój matcha od Quebonafide - wylicza.

Makłowicz zbuduje silną markę? Nazwisko to nie wszystko

Ekspert wskazuje, że w przypadku tego rodzaju współpracy najważniejsze jest zbudowanie odpowiedniej strategii i skierowanie produktu do dobrze zbadanej core'owej grupy docelowej, tak by na niej można było dalej budować sprzedaż do nowych konsumentów.

- Ważne też żeby nie przesadzić ze śmiesznością jak w przypadku Besos, a same produkty faktycznie oddawały charakter tego kim i jaki jest Pan Robert. Produkty muszą być autentyczne, aby w pierwszym etapie wejścia na rynek faktycznie nie zepsuć potencjału, jaki daje tak uwielbiana postać. Samo nazwisko nadrukowane na etykiecie to nie wszystko w przypadku takiej współpracy - mówi Myślicki.

Brak sukcesu nowej marki nie zaszkodzi Makłowiczowi?

Nasz rozmówca jest zdania, że jeśli uda się skutecznie zbudować nową markę wykorzystując wizerunek Pana Makłowicza, to korzyści są oczywiste - udana sprzedaż może napełnić portfele zarówno jemu jak i wspólnikom.

- Zagrożenia widzę tylko finansowe – myślę że nawet w przypadku braku sukcesu wizerunkowo Pan Makłowicz na tym nie ucierpi, bo w końcu Polacy kochają go nie za własną linie produktów, a za to kim jest na co dzień i jakie treści dostarcza im w internecie - podsumowuje ekspert.

