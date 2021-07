Rynek żywności ekologicznej w Polsce rośnie. Oprócz mięsa

Choć rynek żywności ekologicznej w Polsce rośnie, nie przekłada się to na znaczący wzrost zainteresowania mięsem i wędlinami bio. Jakie bariery hamują wzrost tego segmentu? Jakie obawy mają konsumenci?

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 13-07-2021, 08:05

Choć rynek żywności ekologicznej w Polsce rośnie, Polacy niezbyt chętnie sięgają po eko-drób czy wędliny. fot. shutterstock

Dlaczego, choć wartość rynku żywności ekologicznej w Polsce z roku na rok rośnie, wśród najszybciej rosnących kategorii nie ma mięsa i wędlin?

Jakie są główne bariery w rozwoju rynku mięsa ekologicznego w Polsce?

Jakie obawy wobec ekologicznego mięsa i wędlin mają polscy konsumenci?

Wartość rynku żywności ekologicznej w Polsce rośnie, przybywa punktów sprzedaży oraz przetwórców. W czasie pandemii eksplodował sektor e-commerce - to główne wnioski z przygotowanego przez Koalicję na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności BIO i NielsenIQ raportu „Żywność ekologiczna w Polsce. Raport 2021” O raporcie pisaliśmy w tekście Jakie perspektywy ma rynek ekożywności w Polsce? (raport) Czy powody do zadowolenia mają także producenci ekologicznego mięsa i wędlin? Tutaj już nie jest tak różowo.

Rynek żywności ekologicznej w Polsce w liczbach

Wartość polskiego rynku żywności ekologicznej szacowana jest na 1,36 mld zł w cenach detalicznych (0,5% całego rynku spożywczego), co plasuje nas na 14 miejscu w Europie. Choć to niewiele, wartość rynku wzrosła o 10 proc. w relacji 2019-2020.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Na koniec 2020 r. w Polsce działało 18 575 gospodarstw ekologicznych i 1022 eko-przetwórnie. Co ciekawe, choć liczba gospodarstw ekologicznych spada systematycznie od 2014 r., już w każdym mieście w Polsce powyżej 20 tys. mieszkańców istnieje sklep z żywnością ekologiczną.

Jednym z najsilniejszych trendów na rynku ekożywności jest systematyczny wzrost udziału produktów świeżych w sprzedaży.

- Cały czas zauważamy istotne zwiększenia udziału procentowego produktów świeżych

w zaopatrzeniu sklepów. Widać wyraźnie, że sklepy chcą odróżnić się od supermarketów i dyskontów

posiadaniem właśnie tej kategorii produktowej w znacznie szerszym wyborze - mówi cytowany w raporcie Sylwester Strużyna, wiceprezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, prezes Bio Planet S.A.

Rynek żywności ekologicznej w Polsce - które kategorie rosną?

Wśród kategorii spożywczych generujących największą wartość produktów BIO znajdziemy produkty do żywienia małych dzieci, jogurty i napoje roślinne, a także produkty z kategorii soki, nektary, napoje – relacjonują specjaliści NielsenIQ.

Gdzie w tym gronie mięso, jaja czy wędliny? Polscy konsumenci deklarują, że najczęściej kupują ekologiczne owoce i warzywa. Ponad 1/4 respondentów przyznała, że kupuje je „przynajmniej raz w tygodniu”. Z kolei 63% badanych regularnie (przynajmniej raz w tygodniu lub w miesiącu) zaopatruje się w ekologiczne jaja. Nieco rzadziej konsumenci kupują pieczywo oraz przetwory mleczne i mleko.

Zakupów mięsa ekologicznego „przynajmniej raz w tygodniu” dokonuje 9% respondentów, a 13% deklaruje, że równie często kupuje ekologiczne wędliny. Rzadziej do koszyka zakupowego ogółu konsumentów trafiają tylko przekąski, zioła, przyprawy, herbata i kawa, orzechy i bakalie oraz półprodukty i dania gotowe.

Według Nielsena połowę wartości sprzedaży koszyka BIO (52%) stanowiło w 2020 roku siedem kategorii produktów. Są to kolejno: jedzenie w słoiczkach dla dzieci, jogurty, napoje roślinne, soki, napoje i nektary, mleko modyfikowane dla dzieci, wódka, płatki śniadaniowe i musli.

Mięso - trudne do pozyskania w jakości bio?

Zdecydowana większość konsumentów nie dostrzega niedoborów w asortymencie ekologicznym. Jeśli jednak już deklarowano kategorie, w których wybór powinien być większy, to najczęściej w odniesieniu do mięsa, przetworów mięsnych oraz produktów z kategorii żywności wygodnej (dania gotowe).

Autorzy opracowania wskazali mięso jako jedną z kategorii "trudnych do pozyskania w jakości bio", głównie ze względu na wyzwania w logistyce, a co za tym idzie dużą różnicę w cenie w porównaniu do produktów konwencjonalnych.

Według cytowanego w raporcie badania, konsumenci przyznają, że w największym stopniu do zwiększenia zakupów żywności ekologicznej skłoniłyby ich niższe ceny. Co więcej, oczekują również gwarancji, że „żywność ekologiczna na pewno różni się od nieekologicznej” oraz „została wyprodukowana w zgodzie z normami etycznymi (np. fair trade, dobre warunki chowu zwierząt)”.

Wyzwania dla rynku żywności ekologicznej w Polsce

Z tezą, że do większego zainteresowania żywnością ekologiczną Polaków skłoniłyby niższe ceny nie zgadza się cytowany w raporcie Łukasz Gębka, członek Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, prezes Farmy Świętokrzyskiej.

- (...) Warto jasno powiedzieć, że największą barierą dla rozwoju rynku świeżych ekologicznych produktów nie jest ani dostępność, ani cena, a brak ugruntowanej świadomości konsumentów. Wciąż nie do końca rozumiemy, jak bardzo różni się produkt ekologiczny od konwencjonalnego i jaką ma wartość dla naszego zdrowia. Biorąc pod uwagę cały rynek produktów bio w naszym kraju, zdecydowaną większość stanowią produkty gotowe. Ich udział jeszcze wzrósł w czasie pandemii, ponieważ dystrybutorzy i sprzedawcy, niepewni sytuacji na rynku woleli dostarczać towary, których data ważności jest dłuższa. (...) Można prognozować, że o ile nie spotkają nas w niedalekiej przyszłości kolejne twarde lockdowny i epidemie o skali globalnej, to sprzedaż ekologicznych produktów świeżych będzie rosła o nawet 15-20% w ciągu roku - prognozuje.

Rynek drobiu ekologicznego - stabilny wzrost

O rosnącym zainteresowaniu sieci handlowych ekologicznym drobiem opowiadał nam na początku 2021 roku Tomasz Rzemiński, właściciel Limeko, producenta drobiu ekologicznego.

- Od kilku lat obserwujemy również zainteresowanie dużych sieci handlowych, które do tej pory wstrzymywały się z decyzją o wprowadzeniu tego typu produktów do sprzedaży. Myślę, że to się zmieni w najbliższym czasie. (...) Klienci coraz częściej poszukują wyrobów mięsnych w jakości BIO. (...) Sami jesteśmy producentem ekologicznych wędlin drobiowych, ale jest to nasza działalność dodatkowa, bardziej promująca produkty w jakości BIO niż będąca istotna ze względu na wartość sprzedaży. Chcielibyśmy zachęcić producentów do większej odwagi. Klienci naprawdę czekają na tego typu produkty. Rynek drobiu ekologicznego w Polsce cechuje wciąż spokojny ale stabilny wzrost. - dodaje.