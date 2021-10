Dlaczego sieci handlowe nie podnoszą cen mięsa?

- Jeżeli przetwórca czy ubojnia nie dostosuje się, dany produkt nie jest umieszczany na półce. W tym roku w sieciach przez 2-3 tygodnie nie było w ogóle indyka. Sieci nie akceptowały podwyżek cen i wolały nie sprzedawać go w ogóle niż stosować wyższe ceny, które pozwoliłyby dostawcom zachować jakąkolwiek marżę - mówi Krzysztof Borkowski, współwłaściciel ZM Mościbrody.

Autor: AT

Data: 25-10-2021, 14:33

Sieci handlowe wolą nie sprzedawać mięsa wcale niż po cenie, która pozwoliłaby dostawcy zachować jakąkolwiek marżę - alarmuje branża. fot. shutterstock

W branży mięsnej topnieją marże

Krzysztof Borkowski, założyciel i współwłaściciel zakładu mięsnego w Mościbrodach (prezes zarządu od 2002), Zakładów Drobiarskich Stasin i spółki Dworskie Smaki oraz wiceprezes UPEMI wskazuje, że odbiorcy mięsa stosują tak niskie ceny, że marża jest minimalna lub ujemna.

- Ci, co sprzedają mięso, widzą, że marża topnieje z każdym dniem. Wydawałoby się, że na skutek ASF ceny trzody spadną, a ubojnie zwiększą zyski. Tymczasem widzimy, że odbiorcy mięsa stosują tak niskie ceny, że marża jest minimalna lub ujemna. Wszyscy żądają, aby mięso pochodziło wyłącznie z białej strefy, ew. różowej - dodaje.

Współwłaściciel ZM Mościbrody zaznacza, że wciąż niewiele sieci kupuje mięso ze stref czerwonych. Kontrole w tej sprawie zapowiedział 25 października prezes UOKiK. UOKiK zapowiada kontrole w zakładach mięsnych

- Ostatnio jedna z sieci wprowadziła takie rozwiązanie, co pomogło pozbyć się wielu tuczników i nieco poprawiło sytuację. Do tego dochodzą galopujące ceny pasz - z każdym tygodniem cena tony rośnie o 10-30 zł, natomiast nie odbija się to w cenach indyka czy trzody i nie ma odzwierciedlenia na półce sklepowej. Rynek po prostu nie akceptuje tych cen. Horeca powoli się odbudowuje, ale na rynku sieci coraz mocniej dyktują ceny. Do tego stopnia, że jeżeli przetwórca czy ubojnia nie dostosuje się to dany produkt nie jest umieszczany na półce. W tym roku w sieciach przez 2-3 tygodnie nie było w ogóle indyka. Sieci nie akceptowały podwyżek cen i wolały nie sprzedawać go w ogóle niż stosować wyższe ceny, które pozwoliłyby dostawcom zachować jakąkolwiek marżę - dodał.

Mniejsze zakłady mięsne czeka trudna przyszłość?

Przedsiębiorca jest zdania, że mniejsze zakłady mięsne będą miały coraz większy problem z utrzymaniem się na rynku.

- Ministerstwo Rolnictwa sprzyja obecnie temu, żeby na rynku były także mniejsze gospodarstwa. Natomiast, patrząc na postępującą konsolidację handlu, średni i mali przetwórcy będą mieli problemy. Jest oczywiście sprzedaż bezpośrednia, ale mam wrażenie, że więcej się o tym mówi niż rolnicy realnie z niej korzystają. Jeśli nie będzie zdecydowanych działań to czekają nas zmiany i problemy, zarówno dla małych i średnich gospodarstw, jak i zakładów mięsnych - dodał.