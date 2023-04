Większość z nas kupując jaja wybiera te rozmiaru M i L, takie są zwykle dostępne w sklepach. A dlaczego nie znajdujemy w nich tych małych, o rozmiarze S? Jak sprawdzić rozmiar i czego można się dowiedzieć oglądając skorupki i opakowania? Sprawdzamy.

Jak sprawdzić jakie jajka kupujemy? Pomocne jest rozszyfrowanie oznaczeń na skorupkach i opakowaniu. | fot. Shutterstock

Dzięki opakowaniom jaj możemy sprawdzić ich rozmiar, a dzięki informacjom na skorupce np. metodę hodowli kur.

Najczęściej spotykamy jaja w rozmiarze M i L, jaja rozmiaru S pochodzą od bardzo młodych kur.

Jaja dzieli się także według trzech klas jakości i tylko klasa A jest dostępna w sprzedaży detalicznej.

Jak sprawdzić rozmiar jajka?

Wszystkie jaja sprzedawanej w Unii Europejskiej muszą obowiązkowo zawierać oznaczenia producenta, a kod na jajkach musi być ujednolicony. Dzięki opakowaniom jajek dostępnych w sklepach można sprawdzić wiele informacji, m.in. te dotyczące sposobu chowu kur, pochodzenia (kraj, producent), ale także informację na temat wielkości jajek. Te są ściśle regulowane i odpowiadają konkretnym przedziałom wagowym.

Oznaczenia na jajkach - klasyfikacja według wagi

Na opakowaniach dostępnych w sprzedaży jajek najczęściej można spotkać literki M i L, dużo rzadziej - S i XL.

Jaja S to jaja małe, a ich waga wynosi mniej niż 53 g,

to jaja małe, a ich waga wynosi mniej niż 53 g, Jaja M to jaja średnie, ważą w przedziale 53-63 g,

to jaja średnie, ważą w przedziale 53-63 g, Jaja L są duże i ważą pomiędzy 63 a 73 g,

są duże i ważą pomiędzy 63 a 73 g, Jaja XL są bardzo dużego rozmiaru, o wadze powyżej 73 g.

Od czego zależy wielkość kurzych jaj?

Wiek i rasa kury nioski to dwa główne czynniki, decydujące o rozmiarze jaj. Wielkość jaj zwiększa się wraz z wiekiem kury, te młodsze znoszą zazwyczaj jaja rozmiaru S i M, a te starsze - L i XL.

Czy wielkość jajka ma znaczenie?

Wielkość jaj nie ma żadnego wpływu na ich smak. Polacy preferują jednak jaja dużych rozmiarów, co wynika często z badań konsumenckich.

Dlaczego w sklepach nie ma jajek S?

- W sklepie najczęściej spotykanymi jajkami są te o wadze M lub L, ponieważ to biologicznie najczęściej niesione jaja przez kury. Jaja o wadze S, czyli malutkie, pochodzą tylko od młodych kurek, gdy zaczynają one nieść jaja - tłumaczy w rozmowie z PAP Paweł Podstawka, prezes Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów. - Charakterystyczną cechą jest bardzo twarda skorupka. Okres ten trwa ok. dwóch tygodni. Wtedy też trafiają się duże jajka z dwoma żółtkami. Kura uczy się nieść jajka i czasami zdarzają się takie cuda. Nie spotykamy ich w sklepach, ponieważ są to marginalne ilości. Podwójne żółtko to zawsze niespodzianka i np. na stado 30 tys. szt. trafia się 10-15 takich jajek dziennie - dodaje.

Co oznaczają cyfry i litery na jajkach?

Na skorupkach jajek znajdziemy kod, w postaci rzędu jedenastu znaków, w formacie X-YY-AABBCCDD, którego rozszyfrowanie pomoże w uzyskaniu większej ilości informacji na temat produktu. AA to w tym wypadku kod dla województwa, z którego pochodzą jaja, BB - powiatu, CC - kod dla zakresu działalności firmy, a DD - kod firmy produkującej jajka. YY to kraj pochodzenia, w przypadku Polski będzie to skrót PL.

X to metoda hodowli kur oznaczana na skorupkach jaj. Jaja oznaczone cyfrą 0 to jaja z hodowli ekologicznej, od kur z wolnego wybiegu (na jeden metr kwadratowy może przypadać maksymalnie 6 kur według przepisów), karmionych wyłącznie paszami z upraw ekologicznych.

Cyfra 1 odpowiada jajkom od kur z chowu wolnowybiegowego (mogą opuszczać kurnik i muszą w ciągu dnia mieć dostęp do wybiegu pokrytego w większości roślinnością). Większe niż w przypadku chowu ekologicznego jest tu zagęszczenie kur, które wynosi 2500 sztuk na hektar wybiegu.

Jaja oznaczone cyfrą 2 pochodzą od kur żyjących w zamkniętych pomieszczeniach z gniazdami, grzędami i ściółką, ale także w ścisku - maksymalnie 9 kur na 1 m2 powierzchni. W tym wypadku kury mogą swobodnie poruszać się po kurniku.

Kurze jaja z cyfrą 3 pochodzą od kur z chowu klatkowego. Klatki zawierają grzędę, gniazdo, ściółkę oraz urządzenie do ścierania pazurów, ale są ciasne (przepisy mówią o kwadracie o bokach 27 cm przypadającym na jedną kurę).

Klasyfikacja jaj według klas jakości

Wyróżniamy również trzy klasy jakości jaj, o których decydują takie czynniki jak: stan skorupy, zapach jajka, stan skorupy powietrznej.

Klasa A to jaja świeże dostępne w sprzedaży detalicznej, klasa B odpowiada jajom dla zakładów przemysłu spożywczego oraz do przemysłu niespożywczego, a C to jaja "przemysłowe" - nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.

