Dlaczego warto kupować ryby hodowlane?

Ogólnoświatowe spożycie ryb wciąż wzrasta, co widać również na talerzach Polaków. W związku z tym Plan strategiczny rozwoju chowu i hodowli ryb w Polsce w latach 2021-2027 zakłada, że produkcja ryb i produktów pochodzących z polskiej akwakultury kierowanych na krajowy rynek wzrośnie z 32 do 40 tys. ton.

Autor: oprac. JS

Data: 27-04-2022, 10:26

Polacy pokochali ryby. / fot. materiały prasowe

W szczególności ryby łososiowate, takie jak pstrągi, które z powodzeniem są hodowane w naszym kraju z uwagi na odpowiednie warunki klimatyczne i środowiskowe, posiadają wiele wartości odżywczych. Ich wysoka jakość mięsa wynika m.in. z faktu, że ryba ta nie toleruje dróg na skróty. Wody używane do hodowli muszą być krystalicznie czyste, poddawane są także odpowiedniemu oczyszczaniu. Dodatkowo pstrąg jest doskonałą alternatywą dla łososia – są mniej tłuste i bardziej lokalne.

- W hodowli używamy wysokiej jakości pasz, które są odpowiednio dopasowane do potrzeb ryb. Dzięki temu ich rozwój jest równomierny, a ryby są optymalnie odżywione w dostatecznym stopniu. Nie można jednak porównać tego do naturalnego, bardzo zróżnicowanego pokarmu pstrągów, którym są różnego rodzaju organizmy wodne. Jednak trzeba mieć świadomość tego, że naturalnie żyjąca ryba potrzebuje więcej czasu, aby osiągnąć podobny rozmiar do ryby hodowlanej o wielkości handlowej. Dlatego rozważając różnice pomiędzy pstrągami dziko żyjącymi, a hodowlanymi musimy pamiętać, że wyłowienie ryb w okresie wegetacji, w którym w rzekach jest dużo pokarmu - przełoży się na świetną jakość i smak mięsa. W pozostałych okresach roku ryby dziko żyjące przez większość czasu głodują i w takich okresach ich mięso jest suche, zwarte i trudne w obróbce termicznej. W okresach tych może także spadać u tych ryb poziom cennych składników odżywczych. W tym kontekście ryby hodowlane mają przewagę, ponieważ, przez cały rok gwarantują bardzo zbliżoną jakość – dzięki zbilansowanej diecie - twierdzi Ziemowit Pirtań ze Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Ryby w sklepach pochodzą głównie z hodowli

Mimo dość intensywnego zarybiania wód otwartych , odcinków rzek odpowiednich dla pstrągów w Polsce jest coraz mniej, dlatego naturalne zasoby pstrągów są coraz bardziej ograniczone. Wynika to nie tylko z urbanizacji i pogarszania się jakości wód powierzchniowych, ale także z procesu globalnego ocieplenia – pamiętajmy, że pstrągi są rybami zimnolubnymi. Jak dodaje Ziemowit Pirtań z SPRŁ - mamy obowiązek chronić ryby dziko żyjące i nie powinniśmy ich odławiać w celach konsumpcyjnych. Musimy mieć świadomość, że ryby w sklepach pochodzą głównie z hodowli. Gdyby nie hodowcy, to dostęp do pełnowartościowego pstrąga byłby bardzo trudny. Ale także to dzięki akwakulturze populacje pstrągów dziko żyjących są nieustannie odnawiane – to w tych samych gospodarstwach rybackich hodowany jest bowiem narybek pstrąga potokowego – głównego gatunku występującego w polskich rzekach.