Dlaczego weterynaria zbiera dane o eksporcie mięsa poza UE?

Informację o tym, że GIW poprzez powiatowych lekarzy weterynarii zbiera w zakładach dane na temat eksportu mięsa z uboju religijnego potwierdziliśmy w dwóch zakładach. Jednocześnie doniesienia potwierdził na Twitterze Piotr Lisiecki, prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

- Od kilku dni trwa naprędce zbieranie danych w terenie przez PIW, pod tezę o małym udziale uboju religijnego w polskiej produkcji - napisał.

Rząd manipuluje danymi nt uboju religijnego. Nie uwzględnia w statystykach mięsa halal wysyłanego wewnątrz EU.



Od kilku dni trwa naprędce zbieranie danych w terenie przez PIW, pod tezę o małym udziale uboju religijnego w polskiej produkcji.@urbaniak_michal — Piotr Cezary Lisiecki (@PiotrCezary1) September 25, 2020

Drobiarska firma IMEX Poland otrzymała prośbę o podanie danych od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku 21 września, a więc trzy dni po uchwaleniu nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt przez Sejm.

- Poproszono nas o podanie takich danych w trybie wyjątkowym. Wcześniej nikt nigdy nie zbierał takich informacji i ich nie oczekiwał. Co więcej, dane o które pytano dotyczyły jedynie sprzedaży towaru halal do krajów trzecich, tj. poza Unię Europejską. Takie ujęcie danych może prowadzić do nieprawdziwego wniosku, że problem zakazu uboju religijnego jest marginalny w skutkach. Tymczasem tak nie jest. Rzetelne dane są takie, że eksport, czyli sprzedaż poza rynek wspólnotowy stanowi jedynie około 1% całej sprzedaży towarów halal w naszym zakładzie, 99% stanowi wewnątrzwspólnotowa dostawa do krajów UE. Myślę, że w innych zakładach sytuacja jest podobna. Skupienie uwagi tylko na tym 1% prowadzi do absurdalnej tezy, tabela skonstruowana jest w taki sposób, że wynika z niej, że w naszym zakładzie nie wyprodukowano towaru halal. Wniosek jest kuriozalny bo w tym się specjalizujemy, z tym, że nasz towar trafia głównie do Francji - mówi nam Grzegorz Marek, prezes firmy IMEX Poland.

21 września firma otrzymała mailem tabelę do wypełnienia. Były tam tylko kraje trzecie. Dzień później do firmy dotarła druga tabela z uwzględnieniem UE, ale co ciekawe z telefoniczną informacją, że te dane nie będą potrzebne bo GIW pyta tylko o kraje trzecie.

Wątpliwości producentów budzi tak duży nacisk, jaki GIW kładzie na rozróżnienie eksportu między Unię Europejską a pozostałymi rynkami. Jak podaje "Rzeczpospolita" w 2019 r. Polska wyeksportowała 855 tys. ton mięsa pochodzącego z uboju rytualnego, z czego aż 824,9 tys. ton (96,5 proc.) trafiło na rynek UE.