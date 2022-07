Do 15 lipca hodowcy świń mogą składać wnioski o wsparcie

Do 15 lipca hodowcy mogą składać do ARiMR wnioski o wsparcie dla producentów świń - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Hodowcy świń mogą składać wnioski o wsparcie do 15 lipca, fot. shutterstock

2 lipca weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów o pomocy finansowej dla producentów świń. Na jego mocy wdrożony został mechanizm nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej skierowany do hodowców utrzymujących lochy.

Wnioski o wsparcie finansowe w ramach tego instrumentu można składać tylko do 15 lipca - przypomniał resort rolnictwa.

Jak wyjaśniono, wysokość pomocy to 80 zł do jednej sztuki świni urodzonej w gospodarstwie producenta od 1 kwietnia do 30 czerwca br. Oznakowanie takich świń musi być jednak zgłoszone do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 15 lipca. Maksymalna kwota pomocy, jaka może zostać przyznana producentowi, wynosi 160 tys. zł.