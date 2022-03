Do kiedy można składać wnioski o dopłaty do przechowywania wieprzowiny?

Do 29 kwietnia 2022 r. można składać wnioski do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) o dopłatę do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 30-03-2022, 14:30

fot. shutterstock

Do kiedy można składać wnioski o dopłaty do przechowywania wieprzowiny?

Taki mechanizm uruchomiła Komisja Europejska publikując 25 marca br. rozporządzenie wykonawcze w tej sprawie. Z informacji uzyskanych w KOWR wynika, że do środy 30 marca nie wpłynął żaden wniosek, ale telefonicznie dopytują się o warunki przechowywania.

Dopłaty mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy zawarli umowę z KOWR i m.in. uzyskali wpis do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR, a ponadto spełnili określone warunki uczestnictwa w tym mechanizmie.

Dopłaty do przechowywania wieprzowiny. Jakie zasady?

Przechowywaniu mogą podlegać tusze albo półtusze wieprzowe lub elementy powstałe z rozbioru półtusz wieprzowych. Zgodnie z unijnymi przepisami okres przechowywania może wynosić 60, 90, 120 lub 150 dni. Wysokość dopłaty zależy od asortymentu mięsa, a także okresu jego przechowywania i kształtuje się na poziomie 157-423 euro/t.

Minimalna ilość wieprzowiny objęta wnioskiem o zawarcie umowy na dopłaty może wynosić: 10 ton dla produktów bez kości, 15 ton dla pozostałych produktów.

Jak złożyć wniosek o dopłaty do przechowywania wieprzowiny?

Aby przystąpić do mechanizmu dopłat do przechowywania producenci muszą złożyć wniosek o zwarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny oraz przedłożyć zabezpieczenie, które stanowi 20 proc. kwoty dopłaty zawartej we wniosku złożonym przez przedsiębiorcę.

Wniosek należy złożyć w siedzibie Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30) w terminie do 29 kwietnia 2022 r. Przy czym, za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku i innych dokumentów do KOWR.

Dopłatami są objęte wszystkie kraje członkowskie UE. Mechanizm ten KE już uruchamiała kilka lat temu, ostatnio na przełomie 2015/2016 r. Wówczas chętnych na dopłaty było tak wielu, że KE skróciła okres przyjmowania wniosków. W Polsce złożono 63 wnioski (od 13 przedsiębiorców) obejmujące przechowanie ok. 6 tys. ton mięsa. W sumie w UE do mechanizmu zgłoszono prawie 90 tys. ton wieprzowiny, najwięcej zainteresowanych było w Hiszpanii i w Niemczech.