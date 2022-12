Do połowy stycznia przyszłego roku mają zniknąć w regionie świętokrzyskim obostrzenia związane z afrykańskim pomorem świń (ASF). „Mam nadzieję, że do połowy stycznia nasz wniosek zostanie uwzględniony przez Komisję Europejską i cały teren województwa będzie czysty od ASF” – powiedział wojewódzki lekarz weterynarii Bogdan Konopka.

Do połowy stycznia mają zniknąć w świętokrzyskim obostrzenia związane z ASF /fot. Shutterstock

Świętokrzyskie bez ASF

Podczas czwartkowej konferencji prasowej wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podkreślił, że w regionie "zmniejsza się front +bitwy+ z ASF".

Pewne wyłączenia następują w rejonach, które były objęte swego rodzaju kwarantanną i obostrzeniami sanitarnymi, w tej chwili już przestają istnieć. Kolejnych spodziewamy się na początku przyszłego roku. Myślę, że najpóźniej do końca stycznia całe województwo będzie rejonem czystym od ASF - powiedział Koniusz.

Spadek liczby przypadków ASF

20 grudnia obostrzenia związane z ASF w strefie czerwonej przestały obowiązywać w czterech powiatach: staszowskim, buskim, pińczowskim i części powiatu kieleckiego. "To wiąże się z ułatwieniami dla rolników i polskiej weterynarii. W strefie czerwonej byliśmy zobligowani wykonać co najmniej cztery kontrole w roku na danym obszarze. W tej chwili będą to dwie kontrole. Kolejnym ułatwieniem jest to, że nie musimy pobierać prób krwi, żeby udokumentować, że na danym terenie nie ma ASF; pobrano 3 tys. próbek w ciągu roku" - podkreślił wojewódzki lekarz weterynarii. Dodał, że w strefie pierwszej (niebieskiej) rolnik nie będzie musiał również wykonywać badań przed ubojem na użytek własny.

Konopka poinformował, że do tej pory na terenie województwa odstrzelono prawie 6 tys. dzików i pobrano ponadto 120 próbek od dzików padłych. Wszystkie próby dały wynik ujemny.

Wniosek o zniesienie obostrzeń

Po 20 grudnia strefa czerwona obostrzeń obowiązuje nadal w powiecie włoszczowskim oraz w części powiatu koneckiego i kieleckiego.

Będziemy wnioskować poprzez głównego lekarza weterynarii do Komisji Europejskiej o zniesienie obostrzeń na tych obszarach. Powinno to nastąpić do połowy stycznia - powiedział Konopka.

"Mam nadzieję, że w połowie stycznia przyszłego roku czerwonej strefy obostrzeń związanych z ASF w regionie już nie będzie" - mówił wojewódzki lekarz weterynarii.

Afrykański pomór świń (ASF) to zakaźna choroba wirusowa atakująca świnie domowe oraz dziki. Choroba nie jest zagrożeniem dla człowieka, jest jednak dużym problemem gospodarczym, gdyż na rynku nie ma skutecznej szczepionki przeciw ASF.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl