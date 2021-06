Do spróbowania jadalnych owadów łatwiej przekonać kobiety (wideo)

- Do spróbowania jadalnych owadów łatwiej jest przekonać kobiety. Są odważniejsze - mówią nam przedstawicielki marki Robaki z paki.

Twórcy marki "Robaki z paki" przekonują, że kobiety chętniej namówić do spróbowania jadalnych owadów. fot. shutterstock

Idea jadalnych owadów jest mocniej rozwinięta w Europie Zachodniej.

W Polsce wiele osób podchodzi do tematu z rezerwą, choć nie brakuje konsumentów ciekawych nowych smaków.

Robaki z Paki planują uruchomienie produkcji owadów w Polsce.

Jak wygląda rynek jadalnych owadów w Europie?

Elżbieta Katolik, właściciel firmy Frutavita oraz Aleksandra Kurzeja, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży Grupy Katolik przyznają, że sama idea jadalnych owadów jest mocniej rozwinięta na zachodzie Europy niż w Polsce.

- Kraje takie jak Holandia, Belgia, Dania, Wielka Brytania czy Finlandia to rynki, na których kultura jedzenia owadów jest dużo bardziej rozwinięta, a ludzie przyzwyczaili się już, że takie produkty są na rynku. Kultura zachodnia jest bardziej otwarta na kuchnie innych kultur i to na pewno im bardziej pomogło - dodają.

Rynek jadalnych owadów w Polsce - szanse i zagrożenia

Przedstawicielki marki "Robaki z paki" nie ukrywają, że w Polsce zderzyły z wieloma nieprzychylnymi komentarzami.

- Jest jednak grono ludzi, którzy są zainteresowani nowościami. Mamy dużą bazę klientów, którzy już spotkali się z owadami, byli w Azji i cieszą się, że te produkty są też dostępne tutaj. Nasza rola polega też na tym, by dostarczyć podstawowej wiedzy na temat jadalnych owadów: jak są hodowane, jakie mają wartości odżywcze i co na ich spożywaniu możemy zyskać my oraz środowisko - dodają Elżbieta Katolik i Aleksandra Kurzeja.

Produkcja żywności z owadów w Polsce

Grupa Katolik ma poważne plany związane z rozwojem marki Robaki z Paki. Jednym z nich jest uruchomienie produkcji żywności z owadów w Polsce.

- Na ten moment kluczowe jest dla nas poszerzanie oferty o nowe smaki i nowe owady, ale tak, planujemy uruchomienie produkcji w Polsce. Rozmowy w tej sprawie już trwają i na razie nie zdradzamy nic więcej. Chcemy żeby wiedza o wartościach odżywczych owadów była szersza. Co ciekawe, do spróbowania owadów łatwiej jest przekonać kobiety. Są odważniejsze - mówi z uśmiechem Elżbieta Katolik.