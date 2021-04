Dobre mięso w sklepie. Jak je rozpoznać?

Podczas warsztatów kulinarnych „Bitwa na smaki” zorganizowanych przez Związek Polskie Mięso w ramach kampanii „Pewne jest jedno - Polskie Mięso. Najlepsze w kuchniach świata”, Witold Choiński, prezes ZPM, oraz prof. Agnieszka Wierzbicka, ekspertka kampanii, omówili rolę mięsa w diecie człowieka oraz jakość mięsa dostępnego na rynku. Przedstawili również wskazówki pomagające wybrać mięso najlepszej jakości.

– Mówienie, że mięso szkodzi jest w mojej ocenie nadużyciem. Nie mówię, żeby codziennie zjadać po pół kilograma, ponieważ żadna przesada i nieracjonalność nam nie służy. Natomiast niektóre składniki są nam po prostu potrzebne. Występują też w komponentach warzywnych, ale bardzo dużo musimy ich zjeść i te warzywne nie zawsze są dostępne, szczególnie witaminy z grupy B, które w obecnym czasie są bardzo potrzebne, ponieważ zwiększają odporność na stres – mówiła prof. Wierzbicka.

Jak wskazała, spożycie 120-130 gramów mięsa dziennie jest takim złotym środkiem. Ograniczając je nadmiernie może osiągnąć niepożądane efekty związane z niedoborami określonych składników pokarmowych. Ponadto w okresie wzrostu młodych organizmów możemy poczynić duże szkody nie dostarczając pewnych składników w długim czas, a należy pamiętać, że niedobory mają skutki długofalowe.

Witold Choiński podkreślił, że konsumenci często pytają jak rozpoznać dobre mięso w sklepie. Dlatego wraz z prof. Wierzbicką przedstawili 3 czynniki pomocne w ocenie jakości mięsa.

Jednym z nich jest wodochłonność. Jeśli w opakowaniu jednostkowym widać znaczny wyciek to mięso to jest nienajlepszej jakości, jak stwierdził Choiński. Powinno być ono wilgotne, z niewielkim naturalnym wyciekiem, którego nie należy się obawiać.

Drugim czynnikiem jest barwa mięsa. Powinna być intensywna, różowo czerwona. Jeśli mięso jest blade to pochodzi z bardzo intensywnego chowu lub występuje wada PSE, jak informowała prof. Wierzbicka.

Trzecim czynnikiem jest zawartość tłuszczu śródmięśniowego. Zawartość tłuszczu śródmięśniowego na poziomie 0,8 do 2,5 proc. daje gwarancję odpowiedniej kruchości i smaku.

– Nie jest tak, że tłuszcz nam szkodzi. Pewną ilość tłuszczu musimy dostarczać do organizmu. Nie powinno to być 40 czy 50 proc. natomiast poziom 10 proc. jest odpowiedni. Każda racjonalna dieta w swoim składzie musi zawierać tłuszcz, ponieważ inaczej nie są przyswajane witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, nawet jak spożywamy warzywa to są one niestety eliminowane bez pozytywnych skutków dla organizmu – stwierdziła prof. Wierzbicka.

