Dobrowolscy świętują 30 lat działalności

Zaczęło się w 1990 roku gdy Stanisław Dobrowolski wraz z synem Adamem założyli niewielką, rodzinną masarnię oferującą produkty na lokalnym rynku. W późniejszych latach dołączyli do nich pozostali synowie – Leszek i Krzysztof. Cała firma zajmowała wtedy powierzchnię ok. 200 mkw. Polski kapitał, podkarpacka ziemia i miejscowi pracownicy. Podstawowym celem firmy stało się dążenie do zapewnienia produktów najwyższej jakości, które nawiązują do smaku domowych, tradycyjnych wędlin.

Wczoraj a dziś

Dziś firma Dobrowolscy prowadzona przez kolejne pokolenie - braci Adama i Krzysztofa Dobrowolskich. Przedsiębiorstwo zatrudnia ok. 600 osób, które pracują w dwóch nowoczesnych budynkach zajmujących 21 tys. mkw. powierzchni produkcyjno-magazynowej. Pierwszy budynek to wydział produkcji mięs, na który składają się dział uboju trzody chlewnej oraz linie rozbiorowe dla mięsa czerwonego. W drugim budynku funkcjonuje wydział produkcji przetwórczej, gdzie mieści się produkcja, konfekcja i ekspedycja oraz magazyn wyrobów gotowych. Dobrowolscy produkują 1,5 tys. ton wędlin miesięcznie. By dostosować się do potrzeb rynku i sprostać oczekiwaniom konsumentów zakład ciągle inwestuje w rozwój własnej infrastruktury, park maszynowy i załogę.

– Najważniejszym ogniwem firmy są jednak ludzie. Choć firma rozrosła się do sporych rozmiarów, dalej jesteśmy firmą rodzinną. Jedną wielką rodziną, gdzie każdy dba o to, od czego zaczęliśmy, czyli najwyższa jakość polskich, tradycyjnych produktów – tłumaczy Krzysztof Dobrowolski, właściciel firmy.

Myśleć lokalnie, działać globalnie

Firma Dobrowolscy, choć dysponuje dziś znacznie bardziej rozwiniętą infrastrukturą i zupełnie innymi możliwościami technicznymi niż 30 lat temu, dba o zachowanie rodzinnego charakteru prowadzonej działalności.

Dbamy o to, aby mimo ogólnopolskiego zasięgu nie zatracić najlepszych cech regionalnego wytwórcy. Dzięki pasji, zaangażowaniu i innowacyjności podtrzymujemy najlepsze tradycje masarskie i od lat łączymy smakiem pokolenia. Staramy się od początku łączyć tradycję z aktualnymi, ciągle rosnącymi oczekiwaniami konsumentów – mówi właściciel firmy Krzysztof Dobrowolski.

Do portfolio Dobrowolskich należą takie marki, jak: Polskie Rarytasy, Tradycyjnie Wędzone, Bracia Dobrowolscy, Podkarpackie Specjały czy Kukuryku. Łącznie w portfelu produktów firmy znajduje się prawie 200 pozycji asortymentowych.

- Patrząc z perspektywy tych 30 lat widzimy ogrom pracy i starań, jakie wraz z naszymi pracownikami wnieśliśmy, by z małej lokalnej masarni stanąć na pozycji firmy o ugruntowanej renomie i sporym zasięgu sprzedażowym, również poza granicami kraju. Polska a szczególnie nasz region słynie z bogatej tradycji wędliniarskiej, którą ogromnie szanujemy. Dlatego podkreślamy pochodzenie naszych wyrobów i tradycyjne metody ich produkcji – dodaje Krzysztof Dobrowolski.