Dobrowolscy z 2 nowościami w ofercie produktów śniadaniowych. fot. mat. pras.

Dobrowolscy z 2 nowościami w ofercie produktów śniadaniowych

Parówki wadowickie klasyczne i Parówki wadowickie z serem to dwie nowości w ofercie produktów śniadaniowych firmy Dobrowolscy. Po te pierwsze sięgną miłośnicy tradycyjnego smaku, po drugie osoby ceniący kulinarne nowinki. Ich charakterystyczny, wyjątkowy smak i aromat to zasługa delikatnego wędzenia na drewnie bukowym. Doskonale smakują zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Parówki wadowickie klasyczne i Parówki wadowickie z serem firmy Dobrowolscy można kupić w wygodnych i łatwo otwierających się opakowaniach po 6 i 12 sztuk, o wadze odpowiednio 250 g i ok. 500 g.

Dobrowolscy to rodzinny zakład mięsny założony w 1990 roku przez Stanisława Dobrowolskiego i jego syna Adama, zlokalizowany w Wadowicach Górnych. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości wędlin i dań gotowych zgodnie z mottem

„Łączymy smakiem pokolenia”. Do produkcji wykorzystuje mięso pozyskiwane z tradycyjnego chowu. Od początku współpracuje z lokalnymi hodowcami, co łączy z dbałością o środowisko naturalne. Jest firmą ze 100% polskim kapitałem, która uzyskała liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Podkarpacką Nagrodę Gospodarczą i certyfikaty „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz „Solidna Firma”.

