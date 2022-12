Deklaracje konsumenckie i decyzje zakupowe to coś zupełnie innego. Mam poczucie, że dziś decydujemy portfelem. To wybór przy kasie jest naszą deklaracją - Paweł Nowak, prezes Goodvalley, producenta marki Dolina Dobra.

fot. PTWP

Dolina Dobra: ESG nie może być dodatkiem

Paweł Nowak, prezes Goodvalley, producenta marki Dolina Dobra był uczestnikiem debaty "ESG w branży spożywczej i handlowej" na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

Paweł Nowak nie ma wątpliwości, że ESG musi być częścią DNA firmy.

- Mamy wizję, że to musi być część DNA firmy. To nie jest coś "na boku". Staramy się żeby było to częścią codziennego funkcjonowania i zarzadzania firmą. I tak to robimy od lat. Na co dzień raportujemy i ustalamy zadania dla działów pod kątem tego, jaki wpływ dana czynność ma na środowisko czy innych interesariuszy. Codziennie mierzymy np. ile diesla czy oleju zużywamy na hektar pola i z tego się rozliczamy - dodał.

Dolina Dobra o edukacji konsumenta

Nowak wskazał, że 5 lat budowania marki Goodvalley, a dziś Dolina Dobra, przyniosło firmie wiele doświadczeń.

- Dziś trochę naszą markę przebudowujemy ucząc się na tym, czego się dowiedzieliśmy. Np. tego, że trudno jest konsumentowi wiele rzeczy wytłumaczyć. Mieliśmy wizję żeby konsumenta edukować. Pokazywaliśmy w reklamach topniejące lodowce itp. To nie działa, marka musi dać nagrodę konsumentowi w postaci jakości. Gdyby Tesla wyglądała i jeździła jak taczka to by się nie sprzedawała. Musi być ta nagroda w postaci użyteczności produktu. W naszym wypadku jest to smak i aspekty związane ze zdrowiem. Nasze doświadczenie jest takie, że rolą marki i producenta jest dawanie tego, czego klient chce. Wchodzenie w skomplikowane kwestie związane z emisjami czy wpływem na środowisko są za daleko "koszuli" przynajmniej na dzisiaj. Nie jesteśmy w Skandynawii tylko w Polsce. Nie oznacza to, że jesteśmy gorsi, ale decydują tu trochę inne parametry - wskazał.

Dolina Dobra: Konsumenci decydują dziś portfelem

Prezes Goodvalley wskazał także, że deklaracje konsumentów często rozmijają się z rzeczywistymi zachowaniami zakupowymi.

- Deklaracje, a decyzja to coś zupełnie innego. Mam poczucie, że dziś decydujemy portfelem. To wybór przy kasie jest naszą deklaracją. Dzisiaj wyzwania takie, jak koszty czy czynniki energetyczne to szczęście w nieszczęściu, bo w końcu nauczymy się, że ten świat nie będzie istniał jak będziemy korzystali z energii tak jak do tej pory - dodał.

