– Jak tylko mieliśmy przemyślenia, że czekają nas trudniejsze czasy i inflacja będzie przyspieszać, to uznaliśmy, że produkt premium nie musi być tak drogi – mówił Paweł Nowak, prezes Doliny Dobra, podczas FRSiH 2022.

Paweł Nowak, prezes Goodvalley, producent marki Dolina Dobra, był prelegentem debaty „Think Agile: Branża spożywcza zawsze zwinna”, która odbyła się 7 listopada w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu; fot. PTWP

Paweł Nowak na FRSiH

Paweł Nowak, prezes Goodvalley, podczas debaty "Think Agile: Branża spożywcza zawsze zwinna”, opowiadał o tym, jak działać w czasach kryzysu.

– To, co jest zagrożeniem, jest również szansą. Szukamy nowych rozwiązań innowacji, impulsów, staramy się wykorzystywać szanse. Jeżeli chodzi o rynki zamienników mięsa, obserwujemy z ciekawością, co się dzieje. Mamy swoją wizję: chcemy, żeby żywność była jak najprostsza, jak najlepsza, z jak najmniejszym wpływem na środowisko – mówił.

Prelegent przyznał, że Goodvalley jest specyficznym reprezentantem branży.

– Jesteśmy tak naprawdę firmą rolniczą. Każdego dnia staramy się zrobić coś inaczej – mówił.

Jak mówił, w rolnictwie obecnie ważne są inwestycje w nowe technologie, żeby zmapować każdy metr kwadratowy pola, wiedzieć, jaki nawóz użyć, czym wysiać, żeby następnego roku zebrać więcej.

Dolina Dobra: Wpływ na środowisko

– Od tego roku już nie skupiamy się tylko na komunikowaniu zerowego śladu węglowego. Dzisiaj skupiamy się na prawdziwym wpływie na środowisko, na tym, ile zasobów zużywamy. Wprowadzamy to w codzienne zarządzanie firmą – podkreślił Paweł Nowak.

Goodvalley: Rebranding i nowe produkty

Producent marki Dolina Dobra opowiedział o rebrandingu Goodvalley.

– Słuchamy konsumentów i zmieniamy się dla nich – mówił.

Jak przyznał, obecnie firma przede wszystkim inwestuje w markę Dolinę Dobra, w nowy produkt i zamierza kwestionować status quo.

– Staramy się zrobić więcej przy mniejszym zużyciu zasobów – tłumaczył Paweł Nowak.

– Nasze produkty są produktami premium, ale jak tylko mieliśmy przemyślenia, że czekają nas trudniejsze czasy i inflacja będzie przyspieszać, to uznaliśmy, że produkt premium nie musi być tak drogi. Idąc na kompromis w zawartości mięsa w parówce, ale nie idąc na kompromis, jeżeli chodzi o jego wartości, czystą etykietę czy wartości związane z jakością, stworzyliśmy produkt bardziej przystępny dla konsumenta – opowiadał.

Paweł Nowak, prezes Goodvalley, producent marki Dolina Dobra, był prelegentem debaty „Think Agile: Branża spożywcza zawsze zwinna”, która odbyła się 7 listopada w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl