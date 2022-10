Goodvalley, właściciel marki Dolina Dobra jest partnerem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022. Prelegentem FRSiH będzie Paweł Nowak, prezes zarządu spółki.

Dolina Dobra partnerem FRSiH 2022. Paweł Nowak pojawi się w dwóch debatach. fot. mat. pras.

Dolina Dobra partnerem FRSiH 2022

Goodvalley, właściciel marki Dolina Dobra jest partnerem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022. Prelegentem FRSiH będzie Paweł Nowak, prezes zarządu spółki.

Paweł Nowak pojawi się w dwóch sesjach podczas FRSiH 2022:

Prezes Goodvalley/Dolina Dobra w sesji inauguracyjnej FRSiH 2022

7 listopada 2022, godz. 9.00-11.00 |

Inauguracja

Think Agile: Branża spożywcza zawsze zwinna

Scenariusze dla polskiej branży spożywczej na czas zawirowań geopolitycznych

Rynkowe konsekwencje drożejących surowców i wojny po sąsiedzku

Zielony Ład, zmiany proklimatyczne, zrównoważone strategie

Przetasowania trendów biznesowych i konsumenckich: czyli rozwój w cieniu inflacji

Kryzys to nie tylko wyzwania, ale także możliwości

Wystąpienie:



Jakub Borowski, główny ekonomista, Credit Agricole Bank Polska SA

Rozmowa 1:1

Marika Knorr, Head of Sustainability and Communication, CCL Label

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):



Adam Manikowski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający, Żabka Polska

Kacper Nosarzewski, członek zarządu, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, partner,

4CF

Paweł Nowak, prezes, Goodvalley, producent marki, Dolina Dobra

Marian Owerko, prezes zarządu, Bakalland SA

Robert Wawro, dyrektor operacyjny, Grupa Maspex, członek zarządu, CEDC International Sp. z o.o.

Przedstawiciel: Biedronka

Moderacja: Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl

Prezes Goodvalley/Dolina Dobra w sesji inauguracyjnej FRSiH 2022

Paweł Nowak będzie także uczestnikiem panelu "ESG w branży spożywczej i handlowej."

8 listopada 2022, godz. 11.30-13.00

ESG w branży spożywczej i handlowej

●Zielona zmiana determinuje decyzje biznesowe firm spożywczych i handlowych

●Dobrostan zwierząt, zielone technologie, elektryczny transport

●Firma i sklep społecznie odpowiedzialny, czyli jaki?

●Rola zrównoważonej certyfikacji: MSC, FSC, ASC

●Ślad węglowy na cenzurowanym, jak go dobrze policzyć i ograniczyć?

●OZE, czyli branża spożywcza i handel na drodze do zielonej energii

Rozmowa 2:1

Małgorzata Bojańczyk, dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

Krzysztof Ślęczka, CG&S Clients Cluster Lead, Accenture w Polsce

Olimpia Wolf, dziennikarka, portalspozywczy.pl

Prezentacja: Raport „Moment zwrotny w branży spożywczej. O tym, jak zrównoważony rozwój pozwala

budować odporność biznesu w niestabilnych czasach“

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Dariusz Bliźniak, wiceprezes zarządu, Respect Energy

Adam Kopyść, członek zarządu, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

Paweł Nowak, prezes, Goodvalley, producent marki Dolina Dobra

Marta Potocka, Fisheries and Commercial Manager, MSC Polska i Europa Centralna



Moderacja:

Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner, Lider Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Lider ESG, KPMG w Polsce

Przemysław Oczyp, Partner Associate, Dział Doradztwa Biznesowego, ESG, KPMG w Polsce

Dolina Dobra to nowa nazwa Goodvalley

W branży mięsnej “biletem wstępu” od konsumenta jest bezdyskusyjne polskość. Konsumenci chętnie wybierają to co polskie i to właśnie polskość oraz lokalność cenią w produktach. Nowa nazwa ma im przybliżyć to, co robimy i skąd jesteśmy, ułatwiając decyzję przy półce - mówi nam pod koniec sierpnia Paweł Nowak, prezes Goodvalley, producenta marki Dolina Dobra w wywiadzie Dolina Dobra to nowa nazwa Goodvalley. "W branży mięsnej biletem wstępu od konsumenta jest polskość"

W połowie sierpnia Goodvalley zmieniło nazwę na Dolina Dobra. Producent mięsa chce w ten sposób bardziej podkreślić swoje lokalne pochodzenie i lepiej odpowiedzieć na potrzeby konsumentów. Wraz ze zmianą nazwy rozszerzeniu uległo także portfolio marki. Znany producent wędlin zmienia nazwę. Chce podkreślić lokalność

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Zapraszamy do rejestracji na udział w tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Grand Sheraton Warsaw.

Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl