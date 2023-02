Marka Dolina Dobra szturmem weszła na rynek w połowie ubiegłego roku oferując najwyższej jakości produkty mięsne i wędliny. Hitem w ofercie okazały się Parówki Dobre oraz Parówki 100% szynki, które udowodniły, że parówki mogą być smacznym i naturalnym posiłkiem, pod warunkiem, że mają czysty, sprawdzony skład. Teraz Dolina Dobra rozszerza tę kategorie produktów o parówki dla najmłodszych, parówki proteinowe – pierwsze tego typu na rynku oraz parówki warzywne, wchodząc tym samym w nowy segment produktów wegetariańskich.

Dolina Dobra rozszerza portfolio parówek i wchodzi w segment wege

Dziś Roślinne to pierwszy bezmięsny produkt marki Dolina Dobra stworzony z myślą nie tylko o weganach i wegetarianach, ale wszystkich, którzy chcą urozmaicić codzienną dietę. Parówki warzywne Doliny Dobra są cennym źródłem białka i błonnika. Dodatek buraczka wzbogaca smak produktu i podkreśla jego kolor. Produkt ten, podobnie jak inne znajdujące się w portfolio marki, charakteryzuje polskie pochodzenie i dobry skład: bez konserwantów czy sztucznych barwników. To produkt wegetariański, który naprawdę dobrze smakuje, co nie jest tak oczywiste w tej kategorii.

Sugerowana cena detaliczna parówek warzywnych: 8.99 zł/opak.

Coś dla aktywnych

Drugą, nową propozycją od Doliny Dobra są Parówki Proteina+ dużo białka z polskiej szynki. To pierwszy tego typu produkt w tej kategorii na rynku. Parówki proteinowe powstały zarówno z dedykacją dla aktywnych sportowców, jak również wszystkich dbających o zdrowe odżywianie i chcących wzbogacić swoją dietę o białko. Charakteryzuje je 100% mięsa z polskiej szynki, obniżona zawartość tłuszczu oraz zero cukru, dzięki czemu sprawdzą się również dla osób na diecie ketogenicznej. Nie znajdziemy w nich żadnych konserwantów czy sztucznych dodatków. Produkt powstał ze specjalnie wyselekcjonowanych kawałków mięsa, bogatych w białko.

Sugerowana cena detaliczna parówek proteinowych: 8.99 zł/opak.

A dla najmłodszych coś specjalnego!

Dzieci kochają parówki. Nic dziwnego. Mają przyjemną konsystencję, są łatwe i szybkie w przygotowaniu, a niekiedy dla naszych maluchów są pierwszym, w pełni ugotowanym przez nich posiłkiem. Tym bardziej należy dbać, by ich jakość była jak najwyższa. Z myślą o tej odpowiedzialności powstały Parówki Dobrusie 100% polskiej szynki. To produkt o najwyższej jakości polskiego mięsa wieprzowego. Oprócz niego znajdziemy w nim przyprawy i naturalne dodatki – bez konserwantów, sztucznych dodatków: fosforanów, barwników, glutaminianu monosodowego czy alergenów. Dodatkowo ich mocnym wyróżnikiem jest smak, przebadany na grupie najmłodszych respondentów, którzy wskazywali ich przewagę smakową nad liderem kategorii parówek dziecięcych

Sugerowana cena detaliczna parówek dla dzieci: 5.99 zł/opak.

„Uważnie obserwujemy rynek i zainteresowanie konsumentów najwyższej jakości, naturalnymi produktami, które będą stanowiły łatwy i szybki w przygotowaniu posiłek. Jednym z takich produktów mogą być właśnie parówki, pod warunkiem że mają sprawdzony skład. Postanowiliśmy rozszerzyć portfolio Doliny Dobra z myślą o osobach na różnych dietach, które mają ochotę sięgnąć po inne niż tylko nasze klasyczne warianty: Parówki 100% polskiej szynki i Parówki Dobre, które znalazły potwierdzenie swojej jakości w licznych nagrodach konsumenckich takich jak m.in. Złoty Laur Konsumenta 2023, Konsumencki Lider Jakości 2022, Godło Dobra Marka 2022 oraz wyróżnienie w konkursie Złotych Innowacji” zaznacza Artur Węgłowski, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Sprzedaży Goodvalley, producenta marki Dolina Dobra

Dolina Dobra z Przechlewa na Pomorzu to gwarancja jakości, naturalnego smaku i zrównoważonej produkcji. Jednak przede wszystkim to synonim marki, która postanowiła zrewolucjonizować rynek parówek i zaproponować produkty z czystym składem i dobrą etykietą, tym samym demaskując konkurencję i odczarowując ten rynek produktów.

Parówki Dobrusie 100% polskiej szynki, Parówki Proteina+ oraz Parówki warzywne Dziś Roślinne są obecne lub za chwilę będą we wszystkich najlepszych sieciach handlowych i mniejszych sklepach tradycyjnych. Z premierą produktu związane są promocje i samplingi.

