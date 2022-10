Wraz z początkiem tygodnia wystartowała kolejna odsłona kampanii Parówek Dobrych, które grają pierwsze skrzypce w zabawnych, niekonwencjonalnych scenkach wchodząc na wyższy poziom reklamowego humoru.

Dolina Dobra rusza z kolejną odsłoną kampanii Parówek Dobrych. fot. mat. pras.

Wczasy pod palmami z Parówkami Dobrymi? Czy romantyczny wieczór we dwoje przy świecach i … Parówkach Dobrych? Te niespodziewane sytuacje można oglądać w 15-sekundowych spotach emitowanych w TV oraz w digitalu i na nośnikach outdoor.

Parówki Dobre są tak smaczne, że nie sposób im się oprzeć. Udowadniają to bohaterowie najnowszych spotów, którzy w sytuacjach z życia wziętych, z zabawnym zwrotem akcji zabierają je w gości jako prezent, jako przekąskę na randkę czy nawet na wczasy all inclusive. Te niespodziewane zachowania oraz małe grzeszki są jednak w pełni zrozumiałe i usprawiedliwione przez sympatycznego Gospodarza znanego z wcześniejszych odsłon kampanii, który jednocześnie prezentuje pełen wachlarz zalet produktu: czystą etykietę, polskie mięso pochodzące z własnych hodowli czy zrównoważony sposób produkcji w modelu od pola do stołu.

Dolina Dobra z trzecią odsłoną kampanii

Trzecia odsłona kampanii, po teaserze zaprezentowanym na początku września i głównym trzonie działań reklamowych prowadzonych od połowy miesiąca, zagości w telewizji, w digitalu oraz na nośnikach zewnętrznych i OOH. Działania, dzięki lekkiej i zabawnej formie oraz widoczności zapewnionej charakterystycznym zielonym kolorem oraz mnogości haseł wzmacniają rozpoznawalność marki i podkreślają główne atrybuty produktu.

„Zdecydowaliśmy się konsekwentnie kontynuować naszą linię kreatywną i odwoływać się do specyficznego poczucia humoru odbiorców. Już po emisji teasera zauważyliśmy znaczące, pozytywne efekty naszych działań w postaci dwucyfrowej rozpoznawalności, co przy nowej marce jest dużym osiągnięciem. Nasze działania, z perspektywy marketera znacząco odróżniają się od konkurencji – między innymi poprzez fakt, że Parówki Dobre są jedynymi, które zagościły na tablicach reklamowych od lat. Do tej pory liderzy kategorii unikali tego nośnika” – podkreśla Zbigniew Wysocki, dyrektor marketingu Goodvalley, producenta marki Dolina Dobra.

Parówki Dobre to rewolucja w kategorii nie tylko pod względem jakości i czystej etykiety ale również pod kątem kampanii, która wprowadza świeżość w komunikacji. Zabawne, przygotowane z przymrużeniem oka spoty jednocześnie podkreślają to, że parówki to wartościowy produkt pod warunkiem, że ma sprawdzony skład. Tym samym Dolina Dobra wprowadza zamieszanie wśród konkurencji, która od lat oferuje produkty zawierające m.in. wzmacniacze smaku jak glutaminian sodu czy konserwanty. Parówki Dobre są tak dobre, że w reklamach nie muszą gadać, ponieważ oferują najwyższą jakość polskiego mięsa. Dolina Dobra zachęca Konsumentów, by o ich jakości i smaku przekonali się sami.

Twórcą nowej identyfikacji wizualnej marki Dolina Dobra i projektów opakowań jest agencja brandingowa Czteryczwarte, autorem idei kreatywnej jest agencja BBDO, za działania digitalowe oraz zakup mediów odpowiada Mediahub, natomiast działania PR prowadzi agencja 24/7 Communication.

