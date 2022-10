Parówki to jedna z większych kategorii na rynku spożywczym, a na pewno najważniejsza w branży mięsnej - mówi nam Artur Węgłowski, dyrektor handlowy Goodvalley, producenta marki Dolina Dobra i opowiada o nowym produkcie, który ma zrewolucjonizować ten segment rynku. A o tym, że jest duży świadczą same liczby. Rynek parówek w Polsce wart jest dziś 3 mld zł.

Ile jest wart rynek parówek w Polsce?

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Jak wygląda dziś rynek parówek w Polsce?

Artur Węgłowski, dyrektor handlowy Goodvalley, Producenta marki Dolina Dobra: Niewątpliwie rynek Parówek to duża i popularna kategoria produktów. Aż 91 proc. polaków deklaruje, że spożywa parówki. Jedzą je przedstawiciele każdej grupy wiekowej. To potężny rynek. Wartość sprzedaży to 10 tys. ton miesięcznie, co daje ponad 3 mld zł wartości. Jest to więc jedna z większych kategorii na rynku spożywczym, a na pewno najważniejsza w branży mięsnej. W Polsce parówki je się nie tylko w domu, ale olbrzymią popularnością cieszą się także hot dogi, których zaraz po USA spożywa się u nas najwięcej na świecie.

Jaką pozycję na tym rynku zajmuje dziś Dolina Dobra, a jakie miejsce chce zająć docelowo?

Na rynku parówek mamy dziś wiele marek z ogromną historią. Panuje duża konkurencja ale to dobrze. Wszyscy są czujni i robią dużo w kierunku tego, żeby nie przegapić pewnych trendów. W tym segmencie istotne jest to, że parówki są popularnym produktem wśród dzieci. Wiąże się z tym duża odpowiedzialność, żeby dostarczyć najmłodszym produkt w najlepszej jakości, a w przeszłości bywało z nią różnie. Obecność sztucznych dodatków, konserwantów, wzmacniaczy smaku, MOM-u czy emulgatorów wykreowała kiepską jakość tej kategorii i ten stereotyp funkcjonuje do dziś. Wielu konsumentów wciąż uważa, że parówki dostępne na rynku nie są produktem wartościowym. Trudno im się dziwić - skład niektórych parówek nawet dziś pozostawia dużo do życzenia. Jako Dolina Dobra udowadniamy jednak, że parówka może być wartościowym elementem posiłku pod warunkiem, że ma czysty skład, a taki oferują nasze produkty.

Warto zaznaczyć, że istnieje już silny trend konsumencki, zgodnie z którym Polacy zaczęli nabierać większej świadomości poprzez czytanie etykiet. Ten trend jest obecny, choć inflacja go trochę wstrzymała.

Do jakiego konsumenta adresowane są parówki Doliny Dobra?

Jako Goodvalley naszą pozycję budowaliśmy w oparciu o tych konsumentów, którzy doceniają jakość i wartości, które mamy w produkcie i które są zgodne z naszą filozofią, jak np. redukcja emisyjności. Nasza produkcja emituje ok. 2,5 kg CO2 w przeliczeniu na 1 kg produktu, podczas gdy średnia jest ponad dwukrotnie większa.

Nasza nowa pozycja, czyli Parówki Dobre od marki Dolina Dobra rozszerza grono potencjalnych konsumentów. Jest to produkt nadal zgodny z naszymi wartościami, ale w przystępnej cenie na poziomie lidera rynkowego. To doskonała propozycja na obecne czasy gigantycznej inflacji i wzrostu cen. Z tego powodu wielu konsumentów, którzy szukali produktów bardziej naturalnych musiało zrobić krok do tyłu. Dzięki nam konsument nie musi iść na kompromisy czy zastanawiać między bliską mu filozofią a portfelem.

Jakie są obecnie główne trendy na rynku parówek? Od lat widzimy rosnącą zawartość mięsa w produktach dostępnych na rynku. Czy inflacja i deklarowane przez Polaków oszczędności w zakupach nie zahamują tego trendu?

Na pewno sytuacja inflacyjna spowoduje, że wyhamuje dynamika wspomnianego trendu, który mieliśmy jeszcze rok temu, a właściwie do lutego 2022. Może to spowodować pojawienie się na półkach nowych pozycji z małą mięsnością, żeby obniżyć punkt cenowy. Natomiast nie wydaje mi się, że będzie to cała fala produktów ekonomicznych, a raczej pojedyncze pozycje. Warto jednak zaznaczyć, że niższa mięsność nie musi oznaczać złej jakości. Ponieważ pozostałą część składu mogą uzupełniać naturalne dodatki i przyprawy, jak w przypadku Parówek Dobrych albo…. konserwanty i wzmacniacze smaku, jak w przypadku wielu konkurencyjnych firm.

W mojej ocenie każda sieć powinna dziś utrzymać wszystkie segmenty rynku parówek, które ma dzisiaj, a więc segment parówek 100 proc., segment środka cenowego czyli „value for money” i być może dołożyć produkty ekonomiczne, których dziś na rynku praktycznie nie ma. Będziemy też obserwować przetasowania między segmentami, natomiast rynek będzie się polaryzował w tych trzech kierunkach.

My mamy parówki w dwóch segmentach: parówki 100% i z mięsnością na poziomie lidera rynkowego - żeby dać konsumentowi wybór. Na pewno nie będziemy wdrażać na rynek w ramach marki Dolina Dobra produktów z ekstremalnie niską mięsnością. Nie chcemy zaniżać percepcji marki. Parówki Dobre to mięsność na poziomie lidera, ale zachowane są wszystkie wartości, które mamy w linii 100%.

Jak wyglądały testy nowych parówek Doliny Dobra?

Prace nad Parówkami Dobrymi trwały bardzo długo. Staraliśmy się połączyć najwyższą jakość i najlepszy smak. Zrobiliśmy niezależne „Blind Testy” porównując Parówki Dobre do lidera rynkowego. W każdej z badanych kategorii wygrywaliśmy, co nas mocno ucieszyło i dało dużo satysfakcji. Był to dla nas dowód, że da się zrobić smaczną parówkę bez wzmacniaczy i dodatków. Tak więc nie boimy się porównań, wręcz zachęcamy do nich!

Czy Dolina Dobra produkuje także pod markami własnymi sieci handlowych?

Współpracujemy z większością sieci handlowych w Polsce produkując pod ich markami. Jest to współpraca mile przez nas widziana, która daje nam skalę biznesu. Naturalnie produkując dla danej sieci markę własną, oczekujemy żeby na półce znalazły się także produkty pod nasza marką, która zawsze będzie dla nas priorytetowa.

Których parówek firma produkuje więcej, pod marką Dolina Dobra czy private label?

Jeśli chodzi o parówki jest to 50/50. Liczymy, że w miarę rozwoju marki Dolina Dobra i Parówek Dobrych będziemy produkować coraz mniej marki własnej albo będziemy rozwijać moce produkcyjne, żeby utrzymać kontrakty, które mamy dziś. Możliwe jest też, że będziemy redukować wolumen marek własnych kosztem marki Dolina Dobra.

Jak wygląda dziś rynek parówek w Polsce jeśli chodzi o udział marek własnych sieci?

Za ponad połowę rynku odpowiadają marki własne sieci. Stanowią bardzo duży kawałek tortu, oczywiście jeśli wszystkie wrzucimy do jednego worka. Pamiętajmy, że dana marka własna sprzedawana jest tylko w obrębie jednej sieci. Dlatego marki producentów są ważne. Z punktu widzenia konsumenta nie ma to, aż tak dużego znaczenia. Ważny jest skład, jakość i smak. Dlatego apelujemy: patrzmy na składy, a nie kierujmy się przyzwyczajeniami do znanej marki.

Co jest dziś kluczowym czynnikiem zakupowym w wyborze parówki w Polsce?

Jest to mix wielu czynników, które składają się na produkt. Cena jest zawsze ważna, ale w połączeniu z jakością, z tym jak produkt wygląda, jaki ma skład, gdzie jest dostępny i jak jest promowany. Niewątpliwie w całej kategorii przetworów mięsnych istotna jest także polskość oraz mięsność, czyli z jakiego surowca powstaje produkt. W parówkach wieprzowych zwraca się uwagę na napis “z szynki 100%”. W dalszej kolejności konsumenci oceniają dobrostan zwierząt, czyli pochodzenie surowców oraz zrównoważony model od pola do stołu i walory prozdrowotne.

Podsumowując, od najważniejszych czynników są to: cena, polskość, czysta etykieta (bez konserwantów), mięsność, a następnie wartości prośrodowiskowe i etyczne - dobrostan zrównoważony model oraz wpływ na środowisko.

W ramach dynamicznie rozwijającego się rynku roślinnych zamienników mięsa na rynku pojawiają się także bezmięsne odpowiedniki parówek. Czy Dolina Dobra planuje nowości w tym obszarze?

Segment produktów roślinnych jest dla nas bardzo interesujący. Ten rynek nabrał już takich rozmiarów, że jest na tyle duży i dynamicznie rosnący, że nie można go ignorować. Przyglądamy się temu i nieśmiało prowadzimy pewne próby oraz badania chcąc dowiedzieć się więcej o konsumencie, który go kreuje. Prowadzimy pewne przymiarki produkcyjne, natomiast finału w postaci wprowadzenia na rynek nowego produktu na pewno nie należy się spodziewać przed końcem 2022 roku. Być może uda się to w 2023 roku.

Dziękuję za rozmowę.

