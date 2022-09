Dolina Dobra to nowa nazwa Goodvalley. "W branży mięsnej biletem wstępu od konsumenta jest polskość"

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 31-08-2022, 11:30

W branży mięsnej “biletem wstępu” od konsumenta jest bezdyskusyjne polskość. Konsumenci chętnie wybierają to co polskie i to właśnie polskość oraz lokalność cenią w produktach. Nowa nazwa ma im przybliżyć to, co robimy i skąd jesteśmy, ułatwiając decyzję przy półce - mówi nam Paweł Nowak, prezes Goodvalley, producenta marki Dolina Dobra:

Paweł Nowak, prezes Goodvalley, producenta marki Dolina Dobra. fot. mat. pras.

Dolina Dobra to nowa nazwa marki Goodvalley

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Goodvalley ogłosiło niedawno zmianę nazwy na Dolina Dobra. Dlaczego firma podjęła taką decyzję?

Paweł Nowak, prezes Goodvalley, producenta marki Dolina Dobra: Jako Goodvalley jesteśmy obecni w Polsce od lat 90 ubiegłego wieku, a od 2018 roku budujemy rozpoznawalność naszej marki. Znamy się dobrze na produkcji, rolnictwie, natomiast wciąż uczymy się, jak opowiadać o tym co robimy, jak się komunikować z konsumentami. Jak pokazały nam przeprowadzone ostatnio badania, naszym konsumentom odpowiada nasz wizerunek, wartości marki związane z samym produktem, jego jakością i “czystością” etykiety, czyli składem, jak również nasze podejście do środowiska i natury. Natomiast to co nie wynika z nazwy to kwestia polskości. Konsumenci nie do końca zdają sobie sprawę, że jesteśmy firmą, która całą swoją produkcję prowadzi w Polsce. Mamy tu własne pola uprawne, zakład i hodowlę zwierząt, wobec czego w naszych produktach oferujemy wyłącznie polskie mięso. Co więcej nasz model produkcji oparty o rolnictwo jest wręcz unikatowy na rynku, co dodatkowo pozwala nam na pełną kontrolę całego łańcucha powstawania produktów. Możemy pochwalić się także gospodarką obiegu zamkniętego wobec czego minimalizujemy nasz wpływ na otoczenie, tak by Dolina Dobra naprawdę czyniła dobro. To są nasze mocne wyróżniki w branży. Anglojęzycznie brzmiąca nazwa nie korespondowała z tym co robimy i jacy jesteśmy. A my przecież jesteśmy polscy na każdym etapie produkcji. Pochodzimy z Przechlewa na Pomorzu i z tego jesteśmy dumni. Chcąc podkreślić nasze atuty, jak i odpowiedzieć na oczekiwania konsumentów, którzy wybierają polskie produkty, podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy, komunikacji i opakowań.

Czy to znaczy, że dla polskiego konsumenta wędlin polsko brzmiąca marka okazuje się być kluczowym czynnikiem zakupowym?

Zdecydowanie. W branży mięsnej “biletem wstępu” od konsumenta jest bezdyskusyjne polskość. Konsumenci chętnie wybierają to, co polskie, i to właśnie polskość oraz lokalność cenią w produktach. Nowa nazwa ma im przybliżyć to, co robimy i skąd jesteśmy, ułatwiając decyzję przy półce.

Goodvalley to dziś Dolina Dobra. Co jeszcze się zmieni?

Goodvalley zmienia nazwę, a czy coś zmieni się także jeśli chodzi o model biznesowy czy produkcyjny firmy?

Od 1994 roku jesteśmy obecni w Polsce z częścią rolniczą, w 1999 roku poszerzyliśmy działalność również o przetwórstwo. Jako Dolina Dobra jesteśmy kontynuacją Goodvalley. Wiemy, że to co robiliśmy było i jest dobre dla natury i dla naszych konsumentów. Dlatego pragniemy to jeszcze mocniej podkreślać. Wierzymy, że powstanie dobrego mięsa czy produktów mięsnych zależy od wielu czynników. Wśród nich są uprawy, produkcja odpowiednich pasz i hodowla. To one decydują o jakości finalnego surowca, czyli mięsa i jego przetworów i o tym, czy można produkować bez konieczności użycia substancji konserwujących czy polepszaczy. Zmieniamy nazwę naszej marki, ale nie zmieniamy wartości takich jak: bliskość natury, krótki łańcuch dostaw, wyjątkowy smak, naturalność i brak jakichkolwiek konserwantów. Te wartości i sposób działania wyróżniają nas na tle branży mięsnej, która w większości opiera się jedynie na przetwórstwie skupowanego z zewnątrz surowca.

Dolina Dobra poszerza portfolio produktów

Po zmianie nazwy w portfolio Doliny Dobra pojawią się też nowości. Jakie to będą produkty?

Nasze produkty muszą być nieco droższe, co wynika ze sposobu produkcji. Dlatego w ostatnich latach budowaliśmy naszą komunikację na przekazie: jedz mniej mięsa, ale dobrej jakości. Nasze badania, o których wspominałem, pokazały jednak, że mimo wszystko wyższa cena jest barierą dla konsumenta w momencie zakupu. Zwłaszcza dziś, w czasach wysokiej inflacji. Dlatego postanowiliśmy przygotować produkt, który będzie odpowiadał na potrzeby konsumentów. Jest to parówka zbliżona ceną do liderów rynkowych. Nie zamierzamy jednak pójść na kompromis związany z jakością czy czystością etykiety. Znaleźliśmy formułę w postaci m.in. nieco tańszego opakowania, które pozwoliło nam na osiągnięcie konkurencyjnej ceny, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości. Mimo, że będzie to produkt ekonomiczny to wciąż będzie to najlepsza parówka na rynku składająca się jedynie z mięsa, przypraw i naturalnych dodatków. Produkt ten będzie charakteryzował też naturalny, delikatny smak. Co ciekawe po przeprowadzeniu badania typu „blind test” wśród grupy kilkudziesięciu zewnętrznych testerów, wiemy, że konsumenci zdecydowanie wybierali nasze parówki i podkreślali właśnie smak, jako ich wyróżnik. Oczywiście pod marką Dolina Dobra znajdziemy nie tylko parówki, ale także m.in.: wędliny plastrowane, kiełbaski śniadaniowe czy przekąski snackowe.

Dolina Dobra o rynku parówek w Polsce

Parówka to największa kategoria w naszej branży, co trzeci Polak przynajmniej raz w tygodniu je parówkę. Rynek parówek szacuje się na ponad 10 tys. ton miesięcznie, co wartościowo ponad 3 mld zł rocznie. Ogromną popularność parówki napędza także gastronomia. Mówi się, że dziś w Polsce je się najwięcej, po Stanach Zjednoczonych hot dogów na świecie. Niestety parówki wciąż kojarzone są z produktem niskiej jakości. Dolina Dobra udowadnia że nie musi tak być. Mogą być one wartościowym produktem pod warunkiem, że mają odpowiedni, czysty skład. I taki właśnie my proponujemy.

Czy to oznacza, że dla Doliny Dobra gastronomia będzie polem do ekspansji jeśli chodzi o parówki?

Dziś kupując parówkę w sklepie patrzymy na nią pod kątem jakości, czystości etykiety. W punktach, gdzie jest ona podawana na ciepło ten trend dopiero rusza. Dlatego ten segment rynku zaczyna być dla nas interesujący. Chcemy zjeść coś ciepłego, gotowego, jednak bez uszczerbku na jakości. Rozwiązaniem może być pełnoziarnista bułka, a w niej parówka bez konserwantów. Okazuje się, że różnica cenowa w tym przypadku nie musi być na tyle duża, żeby stała się barierą.

Dolina Dobra o rynku zamienników mięsa w Polsce

Czy Dolina Dobra planuje wejście w mocno rosnącą kategorię zamienników mięsa?

Żyjemy z produkcji mięsa, całe nasze rolnictwo jest nastawione na to żeby produkować pasze i to jest ‘core’ naszych działań. Zawsze uważałem, że dobra dieta powinna być odpowiednio zbilansowana i na naszym talerzu powinno być zarówno mięso, jak i warzywa. Natomiast konsumenta i jego potrzeby trzeba uszanować. Zamienniki zaczynają być już nie tendencją, a trendem. Jest to dziś spora kategoria, która będzie rosnąć. Pracujemy nad tym, natomiast wartością nadrzędną dla nas jest to, żeby były to produkty bez dodatków funkcjonalnych, ale o odpowiedniej teksturze. To wydłuża cały proces przygotowania produktu, natomiast mogę zagwarantować, że jak je już pokażemy to będą to na pewno propozycje bezkompromisowe, z jak najkrótszą etykietą i bez konserwantów. Dziś niestety skład wielu zamienników dostępnych na rynku nie ma nic wspólnego ze zdrowiem.

Jakie są plany inwestycyjne firmy na najbliższe miesiące?

Nasze inwestycje idą w kierunku oszczędności zasobów, zmniejszenia wpływu na środowisko, zwiększenia efektywności. Na dziś strategicznie największą inwestycją jest dla nas budowa marki i świadomości konsumenckiej. To nie tylko spore inwestycje w zasoby mentalne, ale i finansowe. Jesteśmy w przeddzień nowej, dużej, ogólnopolskiej kampanii. Chcemy żeby nasza marka po zmianie była komunikowana w sposób odważny i z wizją.

Goodvalley/Dolina Dobra o inflacji i wzroście kosztów

Wzrost cen surowców i energii dotyka dziś całą branżę spożywczą. Jak w tych okolicznościach radzi sobie firma? Które koszty wzrosły najmocniej w państwa przypadku i jak staracie się państwo neutralizować te podwyżki?

Oczywiście nie żyjemy w oderwaniu od wzrostów cen nawozów, paliw i innych surowców typu opakowania. Cały czas jesteśmy pod presją. Zaczęło się pandemią i gdy już wydawało się, że nauczyliśmy się z tym żyć, pojawiła się wojna w naszym regionie świata. To powoduje, że funkcjonujemy w ciągłej niepewności i presji. Cały czas coś się dzieje, przez co trudno planować coś długofalowo. Staramy się być elastycznym, skupiać się na tym, co tu i teraz, co w danej chwili wiemy. Niestety, przewiduję, że najgorsze przed nami: jesień, zima, ogrzewanie i jego koszty, wpływ stóp procentowych oraz obciążeń kredytowych dla gospodarstw domowych. Mam wrażenie, że czeka nas duża rewolucja konsumpcyjna, niemniej zawsze staram się być optymistą i szukać dobrych stron. Może ten zimny prysznic nieco wyhamuje rozpędzony konsumpcjonizm i to, że marnujemy za dużo jedzenia? Natomiast sama kategoria mięsa będzie w innej, bardziej właściwej pozycji cenowej w stosunku do pozostałych produktów. Czeka nas inna normalność. Dzisiaj dla przedsiębiorcy największym problemem jest niepewność - cały czas zakładamy, że może czegoś brakować, a to nie jest dobre. Przydałoby się więcej poczucia, że mamy na to wpływ.

Goodvalley/Dolina Dobra o trendach na rynku wędlin w Polsce

Jakie dostrzega pan obecnie trendy na rynku mięs/wędlin w Polsce? Czy pakowane mięso będzie wypierać lady mięsne, w które inwestuje wciąż kilka dużych sieci?

Poszukiwanie tańszych zamienników, inflacja i ekonomizacja wyborów - to wszystko przed nami. Lady mięsne odbieram jako szukanie przez sieci swojego miejsca na rynku. Osobiście uważam, że jest to sztuczne przedłużanie schodzącego trendu. Patrzę na młode pokolenie i nie sądzę, że będą stali przy ladzie i rozmawiali z ekspedientem o tym, jaką wędlinę wybrać. Poza tym nieustannie rosną koszty i pensje. Trzeba podnosić wynagrodzenia także osobom pracującym właśnie za ladą. Wydaje mi się, że lady delikatesowe oczywiście pozostaną, ale zarezerwowane dla wyjątkowo drogich produktów.

Ważnym zjawiskiem jest również to, że sklepy convenience coraz mocniej zaczynają adresować także potrzeby gastronomiczne konsumenta: dobra kawa, ciastko czy hot dog. To jest bardzo ciekawe i ta część związana z wygodą będzie się rozwijać. Dziś wszystko musi być wygodne. Jako społeczeństwo będziemy mieli coraz więcej na głowie i nasze życie nie zwolni. Jednocześnie zmienia się też rzeczywistość wokół nas. Jeśli miałbym założyć, który z wielu różnych trendów konsumenckich będzie wiodącym w najbliższym czasie to wierzę, że ten związany z naturą, środowiskiem, klimatem, pewną mądrością - to będzie kluczowe. Ta mądrość to produkty jak najmniej przetworzone, ale wygodne i blisko natury, dobre dla klimatu. Tak właśnie się pozycjonujemy i taka będzie przyszłość nie tylko rynku mięsnego.

Dziękuję za rozmowę.