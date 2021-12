Krzysztof Cetnar członkiem zarządu Tarczyński SA

Krzysztof Cetnar przechodzi z Hollywood SA do branży mięsnej. Doświadczony menedżer został członkiem zarządu Tarczyński SA.

Krzysztof Cetnar został członkiem zarządu Tarczyński SA. fot. PAP/Bartłomiej Zborowski

Zarząd spółki Tarczyński S.A. poinformował, że Rada Nadzorcza spółki powołała z dniem 29 listopada 2021 r. Krzysztofa Cetnara do pełnienia funkcji członka zarządu spółki.



Krzysztof Cetnar posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskując tytuł magistra fizyki, studia podyplomowe z zakresu "Zarządzanie wartością Firmy" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia Master of Business Administration prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny Kraków i University of Teesside. Posiada licencje maklera i doradcy inwestycyjnego.



Kim jest Krzysztof Cetnar?



Przebieg pracy zawodowej Krzysztofa Cetnara:

- w latach 2018 - 2021 w Hollywood S.A. z siedzibą w Warszawie jako Członek Zarządu pełniący funkcję dyrektora ekonomiczno-finansowego Grupy,

- w latach 2014 - 2016 w Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,

- w latach 2008 - 2014 w Sport Medica S.A. z siedzibą w Warszawie jako Prezes Zarządu,

- w latach 2002 - 2008 w Commercial Union PTE ( obecnie AVIVA PTE ) jako Członek Zarządu dyrektor finansowy, a od 2006 roku dyrektor ds. operacyjnych i systemów biznesowych,

- w latach 1999 - 2002 w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A jako Członek, a następnie Wiceprezes Zarządu dyrektor ds. planowania i nadzoru właścicielskiego, a następnie dyrektor ekonomiczno-finansowy,

- w latach 1996-1999 w Zakładach Chemicznych Alwernia jako Członek Zarządu - dyrektor finansowy

- w latach 1994-1995 w Biurze Maklerskim Certus - jako dyrektor naczelny,

- w latach 1991-1993 w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie jako fizyk w Zakładzie Fizyki Cząstek Elementarnych.