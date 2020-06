Drób: 2 Sisters Food Group zamyka zakład z powodu koronawirusa

Pierwsze zakażenie w tym zakładzie zgłoszono pod koniec maja. Mimo podjętych wcześniej środków kontroli i dystansowania społecznego władze firmy ostatecznie zdecydowały o tymczasowym wstrzymaniu działalności walijskiej jednostki produkcyjnej na dwa tygodnie.

Walijski podmiot jest jedynym tak dużym zakładem produkcyjnym w Wielkiej Brytanii dostosowanym do przetwarzania drobiu powyżej 3,5 kilograma masy tuszki, na który popyt zgłasza sektor gastronomiczny. Aby zminimalizować zaburzenia w łańcuchu dostaw firma będzie przekierowywać ptaki do innych jednostek należących do Grupy.

2 Sisters Food Group posiada 36 zakładów produkcyjnych w Wielkiej Brytanii, 6 w Holandii, po jednym w Irlandii i Polsce