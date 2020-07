Drób: Brazylijczycy wchodzą do gry o Filipiny

Zezwolenie wydano dla 24 zakładów. Chile, obok towarów pochodzących z mięsa czerwonego, będzie mogło sprzedawać mięso i podroby indycze. W sumie akredytację otrzymało sześć chilijskich zakładów.

KIPDiP ocenia osiągnięcia obu krajów jako potencjalne ryzyko dla zawężenia możliwości eksportowych na filipińskim rynku dla europejskich traderów.

- Taki scenariusz przewidujemy biorąc pod uwagę fakt, że Filipiny są, po Wielkiej Brytanii, drugim największym odbiorcą mięsa drobiu wyprodukowanego w Unii Europejskiej. W latach 2016 – 2019 wywóz unijnego mięsa z UE na rynek azjatycki wzrósł z poziomu 120,8 tys. ton do 215,6 tys. ton. W okresie od stycznia do kwietnia roku 2020 sprzedaliśmy filipińskim importerom 71,6 tys. ton mięsa (+19,5 proc. r/r) - komentuje Izba.

W analizie ryzyka Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz zwraca uwagę na protekcjonizm filipińskich producentów drobiu.

- Wydaje nam się jednak, że na szczęście zagranicznych dostawców, póki co nie znajduje on poparcia na rządowym szczeblu decyzyjnym. Według prognoz amerykańskich analityków (USDA) filipiński import drobiu rozwija się w zadziwiającym tempie. W 2018 roku wyniósł 320 tys. ton, w 2019 roku wzrósł do 345 tys. ton, a w prognozy na rok 2020 zakładają import na poziomie 390 tys. ton - komentuje KIPDiP.