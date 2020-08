Drób: Brazylijscy producenci przegrywają w sporze z UE

Brazylijskie przedsiębiorstwa BRF SA i SHB Comércio e Indústria de Alimentos SA należące do Grupy BRF. Firmy z Brazylii starały się o unieważnienie rozporządzenia wykonawczego UE z 2018 roku, którym wprowadzono ograniczenia w eksporcie mięsa drobiowego dla grupy brazylijskich zakładów mięsnych po wykryciu nadużyć związanych z kontrolą jakości mikrobiologicznej mięsa drobiowego (salmonella) eksportowanego z Brazylii na rynki państw unijnych.

To nie koniec problemów brazylijskiej Grupy BRF. Spółka potwierdziła, że chińskie władze celne wydały zakaz eksportu dla jednego z zakładów należących do Grupy - w Dourados. Jest to drugi zakład BRF, z którego wstrzymano wysyłki na rynek chiński. Choć nie ma dowodów, że wirus przenoszony jest przez żywność, to i tak Chiny już od pewnego czasu wprowadzają ograniczenia w handlu dla zakładów mięsnych z całego świata mających kłopoty z COVID – 19.

Brazylijczycy mają ambitne plany. Według długoterminowych prognoz Federacji Przemysłu stanu São Paulo, Brazylia ma zwiększyć produkcję drobiu o 29 proc., a eksport o 48 proc. do 2029 roku. Szacuje się, że produkcja wzrośnie z poziomu 13,4 mln ton w 2018 roku do 17,3 mln ton w roku 2029. Sprzedaż eksportowa powinna odnotować wzrost z 4,1 mln ton w 2018 roku do 6,1 mln ton w roku 2029.

Poza dobrym popytem w eksporcie, wsparciem dla sektora w analizowanym okresie będzie wzrost konsumpcji w kraju, z obecnych 45,9 kg do 52,2 kg na osobę/rok. Na korzyść Brazylii cały czas działa wzmożony popyt ze strony Chin z powodu ASF i niestabilność polityczna między USA a Pekinem. Obiecujący jest rozwój sprzedaży na Bliskim Wschodzie, w Azji (zwłaszcza w Japonia) i w Egipcie.