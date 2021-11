Drób. Gigant z Ukrainy zwiększa produkcję i eksport

Ukraiński gigant drobiarski MHP zanotował wzrost produkcji o 1,8 proc. rok do roku. Spółka sprzedała mniej mięsa na rynku krajowym, ale dużo lepsze wyniki notuje w eksporcie.

Data: 24-11-2021, 10:07

MHP, drobiarski gigant z Ukrainy zwiększa produkcję i eksport. fot. shutterstock

Po wrześniu 2021 roku w gospodarstwach zarządzanych przez agroholding MHP wyprodukowano o 1,8 proc. więcej mięsa drobiowego niż w okresie styczeń – wrzesień roku 2020 - donosi Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Wolumen produkcji wyniósł 551,73 tys. ton (2020 rok: 541,6 tys. ton). Sprzedaż mięsa drobiu przez MHP w ujęciu całościowym zanotowała spadek w analizowanym okresie o 0,4 proc. rok do roku. Odmienne jednak są wyniki w zależności od kierunku sprzedaży. Na rynku krajowym sprzedaż zmniejszyła się aż o 10 proc. do 221,26 tys. ton, ale eksport wzrósł o 8 proc. do 300,3 tys. ton.

MHP zwiększa eksport drobiu

W segmencie produktów przetwórstwa mięsnego wolumen sprzedaży utrzymał się na poziomie z roku 2020, czyli 25,45 tys. ton, a półproduktów zmniejszył się o 3 proc. do 14,1 tys. ton. W europejskim segmencie zarządzanym przez MHP, czyli przedsiębiorstwie Perutnina Ptuj, sprzedaż kurczaków zwiększyła się o 15 proc. do 54,9 tys. ton, a produktów przetworzonych o 4 proc. do 30,0 tys. ton.