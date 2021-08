Drób: USA wypychają Brazylię z Chin

Brazylijskie wysyłki mięsa drobiowego do Chin utrzymują się nadal na wysokim poziomie, ale według ekspertów, brazylijskie interesy z Chińczykami tracą na rzecz Amerykanów, zwłaszcza w sprzedaży kurczaków.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 12-08-2021, 10:15

Brazylia i USA silnie rywalizują o chiński rynek drobiu. fot. Nuno Alberto on Unsplash

USA zwiększają eksport drobiu do Chin

W 2019 roku, po kilkuletniej przerwie, nastąpił wielki powrót amerykańskich kurczaków na rynek chiński i bardzo szybko zakłady produkcyjne z USA odbudowały silną pozycję rynkową - informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Od 2020 roku sprzedaż eksportowa drobiu z USA do Chin gwałtownie rośnie. Chodzi przede wszystkim o eksport kurzych łapek – kulinarnego hitu w Chinach (eufemistycznie nazywanych „szponami feniksa”). Porównuje się, że produkt ten jest tak popularny wśród chińskich konsumentów, jak skrzydełka z kurczaka w USA.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W Azji sprzedaż kurzych łapek to zyskowny pomysł i przedsiębiorstwa amerykańskie doskonale o tym wiedzą, bazując na wcześniejszych doświadczeniach handlowych. Wysyłki łap kurzych do Chin rozpoczęły się na początku 2020 roku, trafiając w pierwszej fazie handlu na duże utrudnienia wywołane pandemią i kłopotami w logistyce, ale z miesiąca na miesiąc handel nabierał rozpędu.

USA największym dostawcą drobiu do Chin

Najnowsze dane o wymianie towarowej USA – Chiny potwierdzają, że biznes ten kwitnie. Stany Zjednoczone były dostawcą numer jeden do Chin w ostatnich dwóch miesiącach 2020 roku i trend wzrostowy kontynuowany jest w roku 2021. Amerykańskie łapki kurze są szczególnie pożądane w Chinach ze względu na wielkość amerykańskich kurczaków.

Amerykanie wysyłają do Chin brojlery, mięso nóg, łapy oraz inne produkty pochodzące od drobiu, jednak chiński popyt importowy na łapki kurze jest szczególnie cennym dla Amerykanów biznesem. W przeciwnym razie musieliby je sklasyfikować jako odpad i sprzedawać za niewielką cenę na rynku wewnętrznym.

Amerykanie przyznają również, że silna współpraca w zakresie sprzedaży łapek kurzych pobudza chiński popyt na inne amerykańskie produkty, jak na przykład mięso z nóg. W 2020 roku eksport kurcząt do Chin zanotował rekordowy wynik. Wysyłki brojlerów na rynek chiński osiągnęły wartość 732 mln dolarów, co oznacza około 21 proc. całkowitego eksportu USA w skali globalnej.

USA wypycha Brazylię z Chin?

Eksport kurzych łapek w 2020 roku wyniósł 201 958 ton o wartości 461 mln USD. W okresie od stycznia do maja 2021 roku eksport łap wyniósł 105 000 ton o wartości 254 mln USD. Dla porównania, w tym samym okresie roku 2014 eksport wyniósł około 31 000 ton o wartości 39 mln USD. Jeśli obecny trend zostanie utrzymany to Stany Zjednoczone wypracują kolejny rekord w wartości eksportu łap do Chin w bieżącym roku.

Analizy rynku globalnego prowadzone systematycznie przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz zwracają uwagę, że rosnący apetyt Amerykanów w Chinach niepokoi konkurencję.

Mowa chociażby o Brazylii, która obawia się silniejszej konkurencji ze strony amerykańskich eksporterów kurczaków na rynku chińskim. Firmy brazylijskie są zaniepokojone przyszłymi relacjami z Chinami, ponieważ od czasu pandemii COVID-19 chińskie władze nie wydały nowych zezwoleń na eksport dla brazylijskich zakładów drobiarskich. Brazylijskie wysyłki mięsa drobiowego do Chin utrzymują się nadal na wysokim poziomie, ale jednocześnie odczuwalne jest, że brazylijskie interesy z Chińczykami tracą na rzecz Amerykanów, zwłaszcza w sprzedaży kurczaków.

Przez kilka lat amerykański drób był nieobecny w Chinach ponieważ dostawy z USA zostały zablokowane przez Chiny w 2015 roku z powodu grypy ptaków. W 2019 roku Stany Zjednoczone powróciły na rynek chiński i pozostają potężnym graczem w agrobiznesie.