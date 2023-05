Kryzys związany z importem ukraińskich towarów to nie tylko zboże. Mięso drobiowe ze wschodu wprawdzie omija Polskę, ale trafia do zachodniej Europy i stamtąd wypycha polskie mięso.

Drób z Ukrainy wypycha polskie mięso? Fot. shutterstock

Producenci mięsa drobiowego w Polsce odczuwają presję

W dobie dwucyfrowej inflacji zachodni konsumenci będą się cieszyć z tańszego mięsa zza wschodniej granicy, za to w walce o nich producenci mięsa drobiowego w Polsce odczuwają rosnącą presję.

Drób może wjeżdżać na wszystkie rynki UE

Od 2 maja drób znowu może wjeżdżać na wszystkie rynki UE (wcześniej pięć krajów go nie wpuszczało). Ukraina jest trzecim jego dostawcą spoza Unii, pierwsza jest Brazylia, której kurczaki są co najmniej o jedną trzecią tańsze niż europejskie. Według raportu branżowego Komisji Europejskiej na temat rynku drobiu ceny brojlera utrzymywały się w marcu we Wspólnocie na poziomie ok. 260 euro za 100 kg, gdy brazylijskie kosztowały ok. 140 euro.

W ubiegłym roku import drobiu z Ukrainy sięgnął 166 tys. ton, czyli jedną piątą całego importu tego mięsa z krajów trzecich.

