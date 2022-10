Ponieważ niektórzy z dużych europejskich producentów drobiu są zdenerwowani dużą liczbą naszych kurczaków przekraczających granice UE, chciałbym powiedzieć naszym szanownym europejskim konkurentom: nie martwcie się, przychodzimy w pokoju! – mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym John C. Rich, prezes zarządu MHP, największego producenta drobiu na Ukrainie.

Jak podkreśla nasz rozmówca, MHP eksportuje dziś do ponad 80 krajów na całym świecie.

- Nasz eksport jest bardzo zróżnicowany. W ciągu ostatnich 5 lat naszym największym rynkiem nie była Unia Europejska, ale Bliski Wschód. Na Bliski Wschód wysłaliśmy ok. 153 tys. ton drobiu (38% wolumenu eksportu, uwaga – UE to 21%, czyli ok. 84 500 ton) w 2021 r. W tym regionie największym rynkiem zbytu jest Arabia Saudyjska (2021: ponad 90 tys. ton), która doświadcza dużego deficytu podaży drobiu. Dlatego mocno koncentrujemy się na tym kierunku. Wiele naszych produktów trafia również do Azji Środkowej i Afryki - dodaje.