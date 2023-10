SuperDrob S.A oraz CHI MEI Frozen Food, Co. Ltd. planują nawiązać współpracę w zakresie produkcji oraz dystrybucji dań gotowych. 2 października 2023 r. złożono do UOKiK dokumenty zawierające zgłoszenie zamiaru koncentracji.







SuperDrob S.A oraz CHI MEI Frozen Food, Co. Ltd. planują nawiązać współpracę w zakresie produkcji oraz dystrybucji dań gotowych. fot. mat. pras.

SuperDrob nawiązuje współpracę z Chi Mei Frozen Food

- SuperDrob specjalizujący się m.in. w przetwórstwie drobiu jest jednocześnie liderem w produkcji dań typu convenience w Polsce i jednym z największych producentów tego typu asortymentu w Europie - mówi Piotr Her, prezes zarządu SuperDrob.

Co zyska SuperDrob dzięki współpracy z Chi Mei Frozen Food?

Piotr Her wskazuje, że nawiązanie współpracy z Tajwańską spółką CHI MEI FROZEN FOOD, CO. Ltd., pozwala spółce połączyć kilka mocnych kompetencji.

- Ze stronnych naszych partnerów płynie know-how w zakresie produkcji oryginalnych i cenionych dań gotowych kuchni azjatyckiej. Produkty skierowane są do osób ceniących dietę roślinną, a także do miłośników potraw mięsnych. SuperDrob, w ramach swoich silnych stron, wnosi kilkudziesięcioletnie doświadczenie w przetwórstwie, doświadczony zespół R&D, a także szeroką, międzynarodową dystrybucję. Rozwijanie portfolio produktowego, to konsekwentne realizowanie strategii naszej multifoodowej organizacji - dodaje Piotr Her.

Czym zajmuje się spółka Chi Mei Frozen Food?

CHI MEI Frozen Food, Co., Ltd koncentruje swoją działalność głównie w Azji w zakresie produkcji dań gotowych kuchni azjatyckiej. Firma eksportuje swoje produkty do ponad 40 krajów, głównie do Ameryki Północnej.

SuperDrob obchodzący w 2023 roku swoje 30-lecie, jest częścią multifoodowej grupy, w ramach której, wspólnie z CPF Poland, oferuje szerokie portfolio produktowe, do którego zalicza się, m.in.: dania gotowe, convenience, semi, ryby i owoce morza, produkty plant based, napoje oraz pet food.

