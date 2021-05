Drobiarstwo a Polski Ład - obawy, niepokoje i szanse (opinia)

- Prezentacja założeń Polskiego Ładu trafia na nienajlepszy czas, kiedy środowisko drobiarskie myśli o tym jak przetrwać najbliższy rok, a nie o tym jakie narzędzia strategiczne zastosować, aby uzyskać najlepsze efekty długoterminowe - mówi Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Autor: PP

Data: 19-05-2021, 12:26

Katarzyna Gawrońska, KIPDiP: polskie drobiarstwo znajduje się obecnie w największym kryzysie od wielu lat; fot. shutterstock.com

Propozycje dotyczące rolnictwa wydają się chaotyczne i nastawione na wsparcie tylko części gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych.

Przedsiębiorcy rolni, u których zapotrzebowanie na pracę pojawia się sezonowo, sporadycznie albo w specyficznych momentach produkcji z niepokojem przyglądają się planom reformy rynku pracy wyłaniających się z Polskiego Ładu.

Na wsparcie wśród rządowych propozycji zasługują również te, które dotyczą struktury właścicielskiej. Chodzi o ustawowe wsparcie procesu sukcesji w przedsiębiorstwach oraz o ulgę związaną z ofertą publiczną akcji (IPO).

Jak podkreśla Katarzyna Gawrońska, polskie drobiarstwo znajduje się obecnie w największym kryzysie od wielu lat. - Trudno dyskutować o dalekiej przyszłości, kiedy ta najbliższa jest zagrożona. Powody takiego stanu rzeczy są znane, dlatego wystarczy wymienić choćby opieszałość służb weterynaryjnych w wypłacie odszkodowań związanych z grypą ptaków czy brak rządowych pomysłów na wsparcie polskiego sektora wylęgowego - mówi.

Polski Ład - obawy drobiarzy

Zdaniem Katarzyny Gawrońskiej, propozycje dotyczące rolnictwa wydają się chaotyczne i nastawione na wsparcie tylko części gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Niepokoi zamiar faworyzowania gospodarstw rodzinnych (cokolwiek ma to znaczyć) względem innych podmiotów. Sytuacja ta może utrwalić rozdrobnienie polskiego rolnictwa, co nastąpi ze szkodą dla konkurencyjności polskiego eksportu - mówi.

Branża drobiarska boi się także kolejnych ułatwień dla rolniczego handlu detalicznego. - Wspieranie takiej działalności może doprowadzić do różnego traktowania identycznej (co do przedmiotu) działalności rolniczej, do zwiększenia ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zwierząt oraz pozbawienia coraz większych obszarów żywności oferowanej konsumentom nadzoru służb weterynaryjnych i sanitarnych. To może negatywnie wpłynąć na postrzeganie wszystkich producentów żywności - tłumaczy Gawrońska.

Polskie drobiarstwo zastanawia się także jak na rentowność branży wpłynie pomysł wprowadzenia Funduszu Wzajemnego Gwarantowania Dochodów.

Plany reformy rynku pracy

Przedsiębiorcy rolni, u których zapotrzebowanie na pracę pojawia się sezonowo, sporadycznie albo w specyficznych momentach produkcji z niepokojem przyglądają się planom reformy rynku pracy wyłaniających się z Polskiego Ładu.

- Niekorzystne może być zrównanie obciążeń publiczno-prawnych wynikających z umów cywilno-prawnych z obciążeniami przypisanymi klasycznemu stosunkowi pracy. W branżach pracujących na niskich marżach – jak drobiarstwo – każdy wzrost kosztów jest istotny - mówi Katarzyna Gawrońska.

Jak dodaje, branża drobiarska z sympatią śledzić będzie pojawienie się konkretnych projektów legislacyjnych dotyczących wsparcia eksportu. - Obiecująco wygląda propozycja ulgi podatkowej dla firm sprzedających zagranicą oraz państwowe, instytucjonalne wsparcie eksportu. Jednak o sukcesie obu rozwiązań zdecydują szczegóły, które pojawią się wraz z aktami prawnymi - mówi dyrektor KIPDiP.

Jej zdaniem, na wsparcie wśród rządowych propozycji zasługują również te, które dotyczą struktury właścicielskiej. Chodzi o ustawowe wsparcie procesu sukcesji w przedsiębiorstwach oraz o ulgę związaną z ofertą publiczną akcji (IPO).

- Pierwsze rozwiązania mogą zmniejszyć skłonność do zbywania przedsiębiorstw drobiarskich (co na przestrzeni ostatnich lat można było obserwować), a pomysł dotyczący IPO może pozwolić na obniżenie ceny kapitału potrzebnego na rozwój, co w tak wysoce konkurencyjnej branży jak drobiarstwo jest niezmiernie ważne - podsumowuje Gawrońska.