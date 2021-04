Drobiarstwo chore na grypę

Grypa ptaków dziesiątkuje stada reprodukcyjne w okolicach Mławy i Żuromina - zagłębiu produkcji drobiarskiej.

Łączna korekta produkcji kurczęcej może stanowić 20 proc. wielkości dotychczasowej produkcji.

Branża liczy na zrozumienie sytuacji ze strony handlu i samorządowców.

W przypadku grypy ptaków najgorsza sytuacja od tygodni panuje w rejonie Żuromina i Mławy. Nie ma dnia, by nie odkryto tam kolejnych ognisk grypy. To zagłębie przemysłu drobiarskiego, więc szybkość rozprzestrzeniania się wirusa grypy jest ogromna. Zapadła już decyzja o wybiciu wszystkich sztuk drobiu na tym obszarze, nawet w stadach, gdzie nie potwierdzono jeszcze przypadków ptasiej grypy.

Największym problemem dla hodowców jest fakt, że wirus dziesiątkuje stada reprodukcyjne. To sprawia, że w skali miesiąca wykluwa się o 30 mln piskląt mniej niż zwykle. Miesięcznie w Polsce wykluwa się 100-107 mln kurcząt. Efekt jest taki, że w perspektywie 40 dni (po takim czasie trafiają do ubojni) na rynku zabraknie jednej trzeciej mięsa drobiowego.

Przez ptasią grypę tracimy 20 procent

Polska jest największym producentem drobiu w Unii Europejskiej - odpowiada za 20 proc. całej produkcji w UE. Jesteśmy liderem w każdej kategorii drobiu. Rocznie produkujemy 1,3 mld kurczaków, 45 mln indyków, 30 mln kaczek i 7 mln gęsi.

- Produkujemy każdy gatunek drobiu i duża koncentracja powoduje, że skutki grypy ptaków, które obecnie odczuwamy są tak dotkliwe. W największym stopniu dotyczą one kurczaka, ale też mocno dotkniętym gatunkiem jest kaczka. W obu jesteśmy liderem, odpowiadamy za 25 proc. europejskiej produkcji kaczek - powiedział Adam Sojka, wiceprezes KRD-IG.

KRD-IG szacuje, że łączna korekta produkcji kurczęcej może stanowić 20 proc. wielkości dotychczasowej produkcji.

- Przy rocznej produkcji na poziomie 1,3 mld daje to 260 mln sztuk. To 400 tys. ton mięsa. Dla zobrazowania to jedna trzecia konsumpcji drobiu w Polsce. Jeśli chodzi o kaczki straciliśmy 30 proc. reprodukcji kaczej, stad odpowiedzialnych za produkcję jaj. Przy produkcji rzędu 30 mln kaczek, będzie ona mniejsza o 10 mln sztuk. Dodajmy do tego zlikwidowane 10 proc. stad towarowych pod produkcję mięsną indyków i gęsi. Łączny bilans produkcji mięsnej w Polsce będzie więc znacznie mniejszy, a skutki obecnej sytuacji będziemy odczuwać co najmniej przez rok - dodał.

Czy handel zrozumie sytuację grypową?

Sytuacja w związku z grypą ptaków nakłada się na pandemię i wciąż nieodmrożoną w wielu krajach Europy gastronomię.

- W 2020 r. branża ucierpiała bardzo mocno. Polska jako duży eksporter netto straciła przez zamknięcie horeki. W dodatku od początku 2021 roku mierzymy się z niespotykanym wzrostem cen surowców, który doprowadził do nawet 15-20 proc wzrostu kosztów produkcji. Kolejny czynnik, którym jesteśmy zaskoczeni to wzrost kosztów opakowań. Dodając do tego ptasią grypę, branża jest w naprawdę trudnej sytuacji. Niestety, nie zawsze spotykamy się ze zrozumieniem partnerów handlowych w tym zakresie. Dziś część naszych partnerów nie chce widzieć i reagować na sytuację, a my nie możemy dopuścić do tego żeby dostawcy nie wznowili działalności. Liczymy zatem na zrozumienie w zakresie polityki cenowej. Doprowadzenie wielu producentów do upadłości może skutkować wysokimi cenami dla konsumentów. Jako branża przez lata pracowaliśmy nad wydajnością, automatyzowaliśmy procesy produkcyjne, dzięki czemu ceny drobiu w Polsce należą do najniższych w Europie. W naszym wspólnym interesie powinno być to, że trudna sytuacja branży znajdzie odzwierciedlenie w cenach sprzedaży produktów - dodał.

Mariusz Szymyślik, dyrektor KIPDiP ds. strategii wskazuje, że dużo większe straty polskiemu drobiarstwu niż ptasia grypa przyniosła pandemia COVID-19.

- To koronawirus doprowadził do tego, że polski eksport mięsa drobiowego, który jest dla nas nie tyle wyborem, co koniecznością odbywał się po cenach o kilkanaście, a nawet o 20 procent niższych niż przed rokiem, co wydrenowało zasoby branży na kwotę znacznie przekraczającą miliard złotych - dodaje.

W kontekście grypy ptaków na Mazowszu i obaw o kondycję branży Szymyślik zwraca uwagę na fakt, że większość hodowców dostanie za likwidowane stada odszkodowania.

- Pozwoli to w zachować potencjał finansowy, który w odpowiednim momencie przekształci się „w proces nadrabiania straconego dystansu”. I już zupełnie na koniec: alarmistyczne wypowiedzi dotyczące tego, że polscy konsumenci mogą doświadczyć braków mięsa należy włożyć między bajki. W razie problemów, większość producentów chętnie część produkcji eksportowej przerzuci na rynek krajowy. To naturalny bufor bezpieczeństwa - bardzo duży bufor bo tyle samo mięsa, co na rynek wewnętrzny, trafia na eksport - podsumował.

Drobiarstwo - za wcześnie na czarne scenariusze

Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A. jest zdania, że na skrajnie pesymistyczne scenariusze jest jeszcze zbyt wcześnie.

- Mądrzejsi w tej kwestii będziemy zapewne za kilka tygodni, kiedy to dowiemy się czy udało się zatrzymać rozprzestrzenianie epidemii ptasiej grypy na kolejne obszary województwa mazowieckiego i szerzej – całego kraju. Trzeba pamiętać, że od początku kalendarzowej wiosny w Polsce przeważały względnie niskie temperatury i wysoki poziom opadów, co zwiększało przeżywalność wirusa ptasiej grypy w stanie wolnym. Poprawa pogody i znaczny wzrost temperatury powietrza w ostatnich dniach powinny sprzyjać ograniczeniu możliwości rozprzestrzeniania się epidemii (choć niektóre prognozy pogody na kolejny tydzień nie są pod tym względem zbyt optymistyczne) - mówi.

Tadeusz Wojciechowski, szef Fundacji Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności zwraca uwagę na prozaiczne problemy, jakie napotyka likwidacja ognisk grypy ptaków.

- W czasie akcji likwidacji ognisk okazało się, że brakuje dwutlenku węgla w postaci gazu przeznaczonego do uśmiercania ptaków. Tak kryzysowej sytuacji nikt nie przewidział, więc nie zapewniono ciągłości dostaw. Ogromne ilości dwutlenku węgla zostały przeznaczone do produkcji suchego lodu koniecznego do przechowywania szczepionek do walki z covid-19 w minusowych temperaturach. Agencja Rezerw Materiałowych nie została zobligowana do zapewnienia ciągłości dostaw dwutlenku węgla. Tymczasem w likwidacji ognisk grypy ptaków kluczowy jest czas. Ognisko powinno być zlikwidowane „niezwłocznie”. Jest to jednak pojęcie nieostre, które może być różnie interpretowane. Dla jednych są to dwa dni, dla innych dwa tygodnie. W rezultacie likwidacja ognisk zaczęła przedłużać się ponad miarę, co stanowi samo w sobie groźbę rozwleczenia choroby na następne kurniki - wskazuje.

