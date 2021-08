Drobiarstwo zneutralizowało skutki grypy ptaków?

- Choć epidemia ptasiej grypy przyniosła spadek wolumenów produkcji, jej wpływ na zagregowane wyniki finansowe całej branży mógł zostać w znacznej mierze zneutralizowany - mówi nam Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.

Wpływ grypy ptaków na wyniki finansowe całej branży mógł zostać w znacznej mierze zneutralizowany. fot. shutterstock

Wpływ epidemii grypy ptaków na branżę był bardzo wyraźny, co widać po samych wolumenach produkcji.

Choć epidemia ptasiej grypy przyniosła spadek wolumenów, jej wpływ na zagregowane wyniki finansowe całej branży mógł zostać w znacznej mierze zneutralizowany.

jeżeli chodzi o perspektywy branży, sytuacja pozostaje daleka od optymalnej

Grypa ptaków - jak wpłynęła na branżę w 2021 roku?

Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A. wskazuje, że wpływ epidemii grypy ptaków na branżę był bardzo wyraźny, co widać już po samych wolumenach produkcji.

- Według GUS w II kwartale 2021 r. w naszym kraju wyprodukowano o 73 tys. ton mięsa drobiowego mniej niż w pierwszym kwartale roku (tzn. przed wybuchem fali epidemii w woj. mazowieckim), co oznacza spadek kw/kw o 10 proc. Również w ujęciu rok do roku wolumeny w II kwartale 2021 r. były wyraźnie niższe. Spadek produkcji vs 2Q20 wyniósł 57 tys. ton (-8% r/r), podczas gdy po 1Q21 produkcja rosła o 5% r/r - dodaje.

W ocenie eksperta za niższe wolumeny odpowiadała głównie niższa podaż żywca drobiowego, która jednocześnie przełożyła się na znaczny wzrost jego średnich cen w skupie.

- W okresie od grudnia 2020 r. do czerwca 2021 r. średnia cena skupu kurcząt brojlerów zwyżkowała o blisko 1,1 zł za kilogram (+35%), a cena skupu indyków zwiększyła się o blisko 2,3 zł za kilogram (tj. aż +54%). Warto natomiast zauważyć, że od początku lipca bieżącego roku ceny skupu kurcząt ustabilizowały się wokół poziomu 4,2 zł za kilogram, a ceny indyków zaczęły spadać jeszcze w połowie czerwca i od tamtego momentu do połowy sierpnia obniżyły się o około 15% - mówi.

Drobiarstwo wraca do równowagi

Kowalski wskazuje, że po zatrzymaniu rozwoju epidemii w maju’21 sytuacja popytowo-podażowa na rynku dość szybko wróciła do względnej równowagi, choć oczywiście odbyło się to głównie poprzez dostosowania na poziomie przetwórstwa i ograniczenie wolumenów produkcji mięsa.

- W lipcu 2021 r. produkcja mięsa drobiowego była nadal znacznie niższa niż przed rokiem – spadek r/r wyniósł 32 tys. ton tzn. około 13%. Niższa podaż utrzyma się zapewne także w II półroczu. Wydaje się jednak, że zarówno pod względem skali spadku produkcji, jak i wpływu na ceny sytuacja rozwija się raczej w kierunku umiarkowanych scenariuszy spośród tych, które na wiosnę kreśliła branża drobiarska - ocenia.

Jak w tym kontekście rysują się perspektywy sektora drobiarskiego na kolejne miesiące? Nasz rozmówca podkreśla, że na kondycji sektora z pewnością wciąż jeszcze odbijają się skutki załamania jego rentowności pod wpływem wybuchu pandemii COVID-19 w 2020 roku.

- Tym bardziej, że szereg związanych z nią ograniczeń w dalszym ciągu oddziałuje na branżę (np. wciąż mocno ograniczony ruch turystyczny, wpływający na obroty unijnej branży HoReCa niezależnie od jej formalnego odmrożenia). Wydaje się jednak, że jest ona daleka od załamania zapowiadanego w niektórych najbardziej pesymistycznych scenariuszach sprzed kilku miesięcy - mówi.

Branża zneutralizowała skutki grypy ptaków?

Paweł Kowalski wskazuje, że jeśli chodzi o samą epidemię ptasiej grypy, to – choć oczywiście przyniosła ona spadek wolumenów produkcji – jej wpływ na zagregowane wyniki finansowe całej branży mógł zostać w znacznej mierze zneutralizowany.

- Po pierwsze, hodowcy nie dotknięci bezpośrednio wybiciami stad odczuli pozytywnie wzrost średnich cen skupu żywca do poziomów nie notowanych od 2014 r. Po drugie, spadek produkcji i niższa podaż mięsa drobiowego ułatwiały przetwórcom uzyskiwanie korzystniejszych cen ze sprzedaży ich produktów. Średnia cena sprzedaży tuszek kurzych od grudnia 2020 r. do czerwca 2021 r. wzrosła o ponad 2,3 zł za kilogram (+49%), a tuszek indyczych o blisko 2,8 zł za kilogram (+32%) - dodaje.

Analityk jest zdania, że w trudnej sytuacji mogły znaleźć się przede wszystkim dwie grupy podmiotów.

- Po pierwsze, drobni i średni hodowcy bezpośrednio dotknięci skutkami epidemii (tzn. wybiciami stad), a jednocześnie nie dysponujący rezerwami finansowymi umożliwiającymi przetrwanie bez bieżących wpływów okresu do momentu uzyskania rekompensaty ze środków publicznych i odbudowy hodowli. Po drugie, przetwórcy opierający zakup surowca nie na systemie kontraktacji, lecz na zakupach z wolnego rynku (to właśnie wolny rynek doświadczył najsilniejszych wahań cen skupu żywca w okresie eskalacji epidemii). Natomiast zintegrowani przetwórcy, bazujący na kontraktacji, najprawdopodobniej byli w stanie w znacznym stopniu zneutralizować wpływ epidemii na marże pomimo niekorzystnego z ich punktu widzenia trendu cen surowca - mówi.

Branża drobiarska - jakie perspektywy na II półrocze 2021?

W ocenie Kowalskiego jeżeli chodzi o perspektywy branży, sytuacja pozostaje daleka od optymalnej.

- Głównym źródłem niepewności jest nadal pandemia COVID-19 i skutki jej kolejnej fali spodziewanej w Europie i w Polsce na jesieni. Do tego wykryte niedawno ognisko ptasiej grypy ponownie odracza możliwość wznowienia eksportu mięsa drobiowego poza granice UE-27, a dodatkowo nie można wykluczyć kolejnego nawrotu tej choroby na większą skalę (na początku drugiego półrocza 2020 też wydawała się ona przecież wygaszona) - mówi.

Ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A. przypomina, że poważnym obciążeniem pozostają też wysokie ceny pasz, związane z sytuacją na globalnym rynku zbóż i roślin paszowych i wpływające negatywnie na ekonomikę branży pomimo wzrostu cen żywca i mięsa drobiowego.

- Co więcej, drożejące mięso drobiowe w najbliższych miesiącach może być narażone na efekty substytucyjne i przesunięcie części konsumpcji na mięso wieprzowe, które w ostatnim czasie tanieje. Na te bieżące problemy nałożyć można nigdy nie gasnącą kwestię zagrożenia ze strony importu tańszego mięsa drobiowego spoza granic Unii Europejskiej, która dla polskiego drobiarstwa jest długoterminowym czynnikiem ryzyka. Czynniki te mogą przyspieszać tendencje konsolidacyjne i sprzyjać dalszej integracji hodowli z przetwórstwem (co powinno zmniejszyć wrażliwość branży na zawirowania sytuacji popytowo-podażowej w przyszłości) - podsumował.